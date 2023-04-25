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有福同享！浪貓將好心人「介紹給朋友」 一同被收養成真姐妹

▲日本網友長期餵養一隻賓士貓，後來發現牠身邊多出了一隻「朋友」。（圖／TiKTok：_nyan_nyan_）
▲日本網友長期餵養一隻賓士貓，後來發現牠身邊多出了一隻「朋友」。（圖／TiKTok：_nyan_nyan_）

記者李惠婷/綜合報導

以後可以一起幸福了。日本網友偶遇一隻可愛又多話的賓士浪貓，每次對牠發出喵喵的聲音，牠都會熱情地喵回來，自那天為契機，該女子愈來愈常去看牠，一步一步地拉近距離，更為其取名「Nyatan（にゃーたん）」。某天她發覺Nyatan身邊多了隻橘色虎斑貓，且兩隻感情要好，時常依偎在一塊兒，於是在經過餵食、親近後，她決定兩隻一起收養回家！

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影片發布於3月底，女子說明自己在2020年11月22日初次遇見Nyatan，當時她便愛上這隻愛說話的小貓，為卸下對方心房，她常常帶著食物去拜訪，終於在過了一個月後，也就是12月14日時，貓貓終於願意讓她觸摸自己。以那天開始，女子正式為其取名，並發現當她出現並叫著「Nyatan！」Nyatan都會馬上跑出來回應。

▲Nyatan原本只敢遠遠地看著女子。（圖／TiKTok：_nyan_nyan_）
▲Nyatan原本只敢遠遠地看著女子。（圖／TiKTok：_nyan_nyan_）
▲後來終於願意讓女子撫摸自己。（圖／TiKTok：_nyan_nyan_）
▲後來終於願意讓女子撫摸自己。（圖／TiKTok：_nyan_nyan_）
2021年1月25日，女子發現Nyatan生活的區域出現了一隻新的流浪貓，Nyatan與這位新住戶感情要好，每天都像親姊妹般相處在一起，Nyatan似乎也在展示給女子看，跟她暗示「牠也是隻好喵喵喔！」，而這隻橘虎斑一開始對人類有些警惕，可後來很快便開始讓女子撫摸自己，並得到名字「Tora（トラ）」。

▲Nyatan生活的區域出現了一隻新的流浪貓Tora。（圖／TiKTok：_nyan_nyan_）
▲Nyatan生活的區域出現了一隻新的流浪貓Tora。（圖／TiKTok：_nyan_nyan_）
▲女子將兩隻都請了回家。（圖／TiKTok：_nyan_nyan_）
▲女子將兩隻都請了回家。（圖／TiKTok：_nyan_nyan_）
同年3月30日，女子下定決心將兩隻貓貓一起請回家，牠們似乎等待這一刻等很久，立刻就適應了新的生活。不過帶回家檢查後才知道，原來Tora在來新家前就已經懷孕，後於5月16日生下兩隻小貓。

雖然女子無法再多負擔兩隻小貓，不過牠們皆被其他家庭收養，而這四隻原本可能會在路邊忍受飢餓的貓咪，都有了能替其遮風擋雨的家，一眨眼過去，Nyatan和Tora如今也在家生活了兩年，女子為紀念便將這段故事發上網路。

網友回覆「太可愛了！」、「橘色虎斑貓很多都是親人性格，一下就會打開心扉」、「太好了，以後都要幸福」、「會回應喵喵實在有夠萌」。

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