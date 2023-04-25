有福同享！浪貓將好心人「介紹給朋友」 一同被收養成真姐妹

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2021年1月25日，女子發現Nyatan生活的區域出現了一隻新的流浪貓，Nyatan與這位新住戶感情要好，每天都像親姊妹般相處在一起，Nyatan似乎也在展示給女子看，跟她暗示「牠也是隻好喵喵喔！」，而這隻橘虎斑一開始對人類有些警惕，可後來很快便開始讓女子撫摸自己，並得到名字「Tora（トラ）」。
同年3月30日，女子下定決心將兩隻貓貓一起請回家，牠們似乎等待這一刻等很久，立刻就適應了新的生活。不過帶回家檢查後才知道，原來Tora在來新家前就已經懷孕，後於5月16日生下兩隻小貓。
雖然女子無法再多負擔兩隻小貓，不過牠們皆被其他家庭收養，而這四隻原本可能會在路邊忍受飢餓的貓咪，都有了能替其遮風擋雨的家，一眨眼過去，Nyatan和Tora如今也在家生活了兩年，女子為紀念便將這段故事發上網路。
網友回覆「太可愛了！」、「橘色虎斑貓很多都是親人性格，一下就會打開心扉」、「太好了，以後都要幸福」、「會回應喵喵實在有夠萌」。
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@_nyan_nyan_3月30日は野良猫だったにゃーたんとトラが家族になって2年記念日。出会ってくれてありがとう。 出会ってから今日までの思い出を詰め込んだら動画が長くなってしまいました🥲 #今日のにゃんにゃん #今日のトラ #今日のにゃんにゃん番外編 #うちの子記念日 #元野良猫 #保護猫 #仮面猫 #マスク猫 #タキシード猫 #キジトラ #麦わら猫 #猫好きさんと繋がりたい #猫のいる暮らし #ねこがいる生活 #おすすめにのりたい
♬ Piano music and BGM that match the emotional scene(1291542) - syummacha