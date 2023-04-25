自製木頭狗屋！「狂暴汪捲風」花半天全拆除 姐回家一片狼藉
瘋狗來的太快，就像龍捲風！日本網友家住著他及父母、姐姐和一隻狗狗「Ponta（ぽんた）」，牠血液中混合著柴犬與喜樂蒂的基因，兼具了執拗、聰明及樂天的精神。某天網友的父親心血來潮，特意用木頭為其搭造一個狗窩，在展示給Ponta看後，全家人就出去上班賺錢，沒想到最早回來的姐姐見到了恐怖的一幕……。
記者李惠婷/綜合報導
推主於9日發布貼文，說明家父某天為Ponta辛苦製作一個精美的狗屋，製作完成後便交給狗狗，所有人也按照日常行程出去工作、跑活動，那天姐姐恰巧能早點回家，沒想到一進屋，看到的卻是一間已經被拆除完畢的狗屋，所有木頭都被咬碎而散落一地，彷彿剛有龍捲風過境一般，而那頭「汪捲風」也還留在現場，憨憨地守著自己的完美傑作。
父親的心血在「汪捲風」的作用下，僅僅半天就被夷為平地，好在父親對此沒有大發雷霆，還是同樣愛護Ponta。網友們回覆「Ponta：『爆炸是一種藝術』」、「恩…Ponta對房屋的檢查非常嚴格」、「請問這隻狗當時手拿電鋸嗎？」
有人便詢問推主「如果可能的話，可以請你父親再次建造同樣的狗屋嗎？當然，這次要把相機架好。我真的很想看到牠分解狗屋的過程」，對此，推主遺憾表示Ponta約在十年前過世，這次僅是回憶起往事才發上網路，並謝謝眾人對於Ponta的喜愛。
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