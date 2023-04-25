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林佩瑤健身1年成果超狂！親揭「屁屁UP」祕訣：勇敢給它練下去吧

▲「最美空姐」林佩瑤分享她健身1年來的成果，還大方分享屁股臀圍提升的祕訣，直呼：「勇敢給它練下去吧！」（圖／翻攝林佩瑤IG）
▲「最美空姐」林佩瑤分享她健身1年來的成果，還大方分享屁股臀圍提升的祕訣，直呼：「勇敢給它練下去吧！」（圖／翻攝林佩瑤IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

被譽為「最美空姐」的林佩瑤，過去出身歌唱選秀節目《超級星光大道2》走紅，憑藉火辣的身材吸引網友朝聖追蹤。昨（25）日林佩瑤就開心分享健身1年多以來的成果，竟然把88公分的臀圍練到92公分，對比照相當驚人，再度引起粉絲討論。

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林佩瑤在IG上開心發文：「太感人了必須紀錄一下！屁屁從88cm長到92cm！真是不枉費我這麼認真灌溉它。」原來她的親弟弟就是健身教練，而她每次來都是要吵著練屁股，還讓弟弟忍不住吐槽：「啊其它地方也要練吧！」不過，林佩瑤相當執著，「請繼續把我的屁屁練到100公分喔！」

▲「最美空姐」林佩瑤分享她健身1年來的成果，並秀出驚人的臀部對比圖，讓大家相當羨慕。（圖／翻攝林佩瑤IG）
▲林佩瑤興奮表示，辛苦付出終於換來功效，還說要練到臀圍100公分。（圖／翻攝林佩瑤IG）
林佩瑤也大方分享訓練心得，「訓練屁屁其實臀腿都會練到，很多女生一定跟我一樣一開始很怕腿變粗變壯！但其實有好好拉筋跟按摩放鬆，是不會變成金剛芭比腿的！腿的粗細還是跟基因有比較大關係，大家就勇敢給它練下去吧！」

後來，林佩瑤也透過IG限時動態分享，2021年與現在的全身對比照，直呼：「買尬！形狀差超多，真不枉費我辛苦這麼久，繼續努力」、「認真了一年多，屁屁的形狀真的改變超多，整個往上提，上臀也長出來了！」並強調這是原相機無修圖的照片，掀起粉絲爭相討論。

▲「最美空姐」林佩瑤分享她健身1年來的成果，並秀出驚人的臀部對比圖，讓大家相當羨慕。（圖／翻攝林佩瑤IG）
▲林佩瑤也曬出無修圖的照片，看來對於自己的臀部相當滿意。（圖／翻攝林佩瑤IG）

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