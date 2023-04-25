棒球男神曹佑寧慶生做公益　曾被綁在球場鐵網上「洗禮」

曹佑寧決定發起《Be With Yu / 陪伴寧》愛心企畫、自費推出商品，將販售所得善款扣除成本後捐贈公益團體，讓大眾更加關注弱勢群體的照護與發展議題，未來也期待能成為長期進行的公益活動，讓關愛持續地散播出去，願一切美好「Be With You」。除自掏腰包外，曹佑寧對品質嚴格把關，分別與秉持永續循環精神的「W春池計畫」、台灣在地茶葉品牌「舜口六」攜手，打造送禮或自用珍藏皆相宜的玻璃杯茶包禮盒，還首度提筆繪製2款「擁抱」的圖案，印製在商品上，他說：「擁抱是一個溫馨的舉動，想提醒大家，陪伴是一件很重要的事情，不論是用什麼方式，只要讓對方感到溫暖和不孤單。本次《Be With Yu / 陪伴寧》禮盒販售所得扣除成本後，將全數捐贈心路基金會「打氣背包 Let’s Go!─就業暨社區培力計畫」，支持智能障礙青年社區就業與生活服務需求。
曹佑寧今年生日在劇組度過，今年逢九的他，依照習俗不會特別慶祝，但真摯許下願望：「希望所有的我愛的和愛我的人都身體健康、幸福快樂，也希望之前拍攝的幾部作品能盡快跟大家見面。」回想過去印象最深刻的生日，是在球隊時期曾被隊友綁在球場的鐵網上，慘遭水球和刮鬍泡洗禮，讓他一時又氣又好笑。而被問到有沒有最想要的生日禮物，曹佑寧則許願期待放個長假。《Be With Yu / 陪伴寧》玻璃杯茶包禮盒認購，詳情請見曹佑寧官方臉書。