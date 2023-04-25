奇美醫攜手玉山銀行舉辦小農市集 實踐綠色永續生活

4月22日為世界地球日，為響應環境保護、關懷地球生態及實踐綠色生活的理念，奇美醫院與玉山銀行攜手於院內第二醫療大樓西側走廊舉辦「小農市集」，邀約多所身障庇護機構以手作小物共同參與，鼓勵民眾購買在地、當季農產，除了讓弱勢族群走出戶外接觸人群，也鼓勵民眾以實際行動關懷並支持弱勢，展現淨零永續的決心。此次活動共有22家攤商，其中有9家為身障團體，由機構的社工老師帶領身障朋友參與本次小農活動，讓身障的朋友有機會展現其能力，擴展社區適應的生活經驗，也展現奇美醫院「關懷弱勢、不遺餘力」之淨零永續精神。
記者林怡孜/台南報導
奇美醫院院長林宏榮表示，醫院的同仁很多都出身於農家，有時也會將自家耕種的農產品分享給同仁，今日藉由小農市集的活動，讓同仁在忙碌之餘可以採購健康新鮮的蔬果及環保商品分享給家人，以綠色消費行動支持友善環境商品，為環保永續善盡自己的心力。他也強調奇美醫院不僅在醫療服務不遺餘力，環保意識更是不落人後，邀請大家共同響應小農市集活動，為環保永續共盡一份心力。
玉山銀行雲嘉南區召集人蘇建銘表示，玉山銀行與奇美醫院已是第2年的合作，小農市集裡都是在地、當季、健康、營養、無毒、自然的新鮮農產品，歡迎民眾以綠色消費實際行動支持友善環境商品，幫助弱勢團體，同時落實玉山銀行「綠色生活、永續未來」的目標。
奇美醫院營養科主任劉美媛表示，小農市集販售項目除了有春季盛產的蔬果外、還有自種的咖啡、綠色植栽及自己手做食品。也有攤商提供家中沒有用到二手物資以便宜的價格販售，讓物資有效利用，透過同仁分享自家栽種的農產品，推廣植栽及在地當季食材，實踐友善土地、環保減塑的精神。