全新手遊RPG《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》正式上線！

事前登錄25萬人突破！贈送全體玩家可使用於轉蛋的「寶石」1,500個！
贈送期間：2023年4月25日（二）～
事前登錄25萬件突破！為了表達感謝之意，將贈送全體玩家可使用於轉蛋的「寶石」1,500個！
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世界知名的遊戲創作者・插畫設計師集結
知名遊戲創意總監橫尾太郎一手將經典名作遊戲重生設計出的劇情，以及人氣插畫家yuugen創作出的美少女角色所帶來的獨特世界觀。
推薦遊玩環境
iPhone 12 以上
（iOS 13 以上）
Android 8.0 以上
RAM 3GB 以上
※依照遊玩情況也有發生無法進行遊戲的可能性。
（不保證所有機種裝置都可以順暢遊玩）
全新手機遊戲《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》
AppStore：https://apps.apple.com/app/id1642479396
GooglePlay：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.ErrorGameReset.eas
▲《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》官網公開可使用於智慧型手機、PC、社群ICON的「Fan Kit」。(圖/品牌提供)
▲知名遊戲創意總監橫尾太郎一手將經典名作遊戲重生設計出的劇情。(圖/品牌提供)
「遊戲概要」
遊戲名稱：404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-
對應OS：iOS／Android
上市日期：2023年4月25日
價格：基本免費遊玩（部份道具付費）
類型：RPG
開發：SEGA
官方網站：https://errorgamereset.sega.com/zh
官方FB粉絲團T：https://www.facebook.com/errorgamereset.official.zh/
版權標記© SEGA
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