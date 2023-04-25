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全新手遊RPG《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》正式上線！

▲《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》繁中版正式上線。（圖/品牌提供）
▲《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》繁中版正式上線。（圖/品牌提供）

生活中心/綜合報導

SEGA於今(25)日發表了全新手機遊戲，拯救墮入黑暗的少女射擊風格RPG《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》繁中版正式上線的消息。《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》為將遊戲擬人化的少女以及獨創的現代IF世界觀的新作手遊RPG。本作描述居住在被「SEGA」所扭曲的世界中的主角，為了奪回原本的世界而投入與「SEGA」的戰鬥。為了紀念遊戲正式上線，本日將舉辦最多可獲得100連抽的寶石以及轉蛋券的「上線紀念10大活動」，同時還公開了充滿本遊戲魅力的開頭動畫。
　
事前登錄25萬人突破！贈送全體玩家可使用於轉蛋的「寶石」1,500個！
贈送期間：2023年4月25日（二）～
事前登錄25萬件突破！為了表達感謝之意，將贈送全體玩家可使用於轉蛋的「寶石」1,500個！

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▲《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》15秒CM影片（黑化少女的悲嘆篇）：4月25日正式上線！(圖/品牌提供)
▲《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》15秒CM影片（黑化少女的悲嘆篇）：4月25日正式上線！(圖/品牌提供)
《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》官網公開可使用於智慧型手機、PC、社群ICON的「Fan Kit」。第4彈「Fan Kit」為追加了CAST點陣圖以及可使用於WEB會議背景的素材，請務必下載使用！

世界知名的遊戲創作者・插畫設計師集結

知名遊戲創意總監橫尾太郎一手將經典名作遊戲重生設計出的劇情，以及人氣插畫家yuugen創作出的美少女角色所帶來的獨特世界觀。

推薦遊玩環境
iPhone 12 以上
（iOS 13 以上）
Android 8.0 以上
RAM 3GB 以上
※依照遊玩情況也有發生無法進行遊戲的可能性。
（不保證所有機種裝置都可以順暢遊玩）

全新手機遊戲《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》

AppStore：https://apps.apple.com/app/id1642479396
GooglePlay：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.ErrorGameReset.eas

▲《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》官網公開可使用於智慧型手機、PC、社群ICON的「Fan Kit」。(圖/品牌提供)▲《404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-》官網公開可使用於智慧型手機、PC、社群ICON的「Fan Kit」。(圖/品牌提供)

▲知名遊戲創意總監橫尾太郎一手將經典名作遊戲重生設計出的劇情。(圖/品牌提供)▲知名遊戲創意總監橫尾太郎一手將經典名作遊戲重生設計出的劇情。(圖/品牌提供)


「遊戲概要」
遊戲名稱：404 GAME RE:SET -錯誤遊戲Re:set-
對應OS：iOS／Android
上市日期：2023年4月25日
價格：基本免費遊玩（部份道具付費）
類型：RPG 
開發：SEGA
官方網站：https://errorgamereset.sega.com/zh
官方FB粉絲團T：https://www.facebook.com/errorgamereset.official.zh/
版權標記© SEGA

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