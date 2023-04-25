特企／備戰繳稅旺季！新光銀行「繳稅貸」前2個月利率0.01%
又到了5月繳稅旺季，政府普發的6000元繳綜合所得稅、房屋稅，燃料稅、地價稅早已所剩無幾，為滿足民眾繳稅資金周轉需求，新光金控子公司新光銀行4月搶先推出「新光繳稅貸」，最高可貸額度600萬元，期限最長7年，前兩期超低優惠利率只要0.01%，換算下來，利息一個銅板有找！服務客層涵蓋四師專業人士、領薪優質上班族及中小企業主，讓有資金需求的民眾為繳稅季提早佈局做準備。
上班小資族往往因薪如止水而對平常生活支出斤斤計較，面對稅費負擔可能讓原定的消費、投資計劃也得喊卡；若是高收入族群如工程師、高階主管等，所面臨的稅費更是一筆龐大的負擔，生活品質也會大受影響。「新光繳稅貸」優惠專案，以借款100萬元計算，前兩個月的利息不到10元；即使借款600萬元，前兩個月利息每月也只要50元，客戶可由手機全程線上申辦，在營業時間內最快30分鐘可核貸！
除此之外，新光銀行推出的信用貸款專案，也提供轉貸整債服務，只要前貸繳息正常，透過專人服務提供最佳整合額度後，除有機會取得額外資金，並可降低月付金減緩還款壓力，再享手續費優惠，最低只要1,000元起，相較一般信貸手續費可省好幾千元。優惠專案即日起至112年6月30日止，詳情請上新光銀行活動網頁或諮詢全國各地分行。