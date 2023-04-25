轟藍粗暴將總質詢提前 民進黨：內定侯友宜、欺騙郭台銘
國民黨新北市議會黨團今（25）日以人數優勢表決通過變更議程，將總質詢提前至本周四。對此民進黨表示，新北市長侯友宜從新加坡回台後，仍未對街頭開槍以及斷橋事件向新北市民道歉，另國民黨罔顧民意，強渡關山、護航一人，用多數暴力表決修改議程將總質詢提前，創下絕無僅有的議事惡例，全黨為一人的政治操作，黃袍加身助他落跑選總統，且從國民黨全力護航侯友宜的舉動來看，根本就是「內定侯友宜，欺騙郭台銘」。
記者陳威叡／台北報導
民進黨發言人林楚茵說，侯友宜應該在明天市政報告時，為了自己將落跑選總統，正式向市民道歉。侯友宜日前市政考察接連發生重大治案事件，及五股觀音坑溪橋斷橋工安事件，引發各界議論，至今未做積極處置檢討，反而是國民黨全力護航，擦脂抹粉，推諉卸責，胡扯地方治安是中央問題。
林楚茵說，侯友宜過去曾說過「治安不好，我下台」、「對於治安責無旁貸」，如今改口變成「治安的問題，要從源頭斷絕，犯罪預防遠比犯罪偵查還重要，所以治安絕對不可能一日就可以達成」簡直就在打臉過去的自己。
林楚茵指出，侯友宜從副市長到市長主政超過12年，市民感受治安卻是越來越糟，過去以警察市長自居，現在為了選總統，甩鍋中央，絲毫沒有擔當跟肩膀，呼籲侯友宜，既然自詡為「警察市長」，就更該拿出實際的行動整頓治安，不要嘴說三平三安，市民卻不平不安。
林楚茵表示，種種跡象顯示國民黨再次玩弄郭台銘感情，先前還說民調會納入郭台銘，但從國民黨全力護航侯友宜的舉動來看，根本就是「內定侯友宜，欺騙郭台銘」，奉勸侯友宜，如果想選總統，就不要成天遮掩說空話，請侯友宜不要躲在國民黨後面，勇敢一點承認自己就是準備落跑，先鄭重向新北市民道歉，也為國民黨再次欺騙郭台銘感情道歉。