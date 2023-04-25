特企／COMEBUY熱銷「荔枝」系列限5天！第二杯半價爽爽喝
夏天的腳步越來越近，來杯香甜解渴的荔枝飲品，絕對讓人沁心涼。COMEBUY 20年來推出過許多清香可口的經典風味，這兩年「荔枝」飲品更是廣受市場大眾喜愛，COMEBUY更於16年前即推出「荔枝玉露」及「玉荷冰綠」，每到夏天總會讓客人不忘品味，正宗荔枝飲品的香甜蜜。這次為讓更多粉絲都能分享這好滋味，凡於五月(勞動節)與(母親節)期間，分別為2023年5月1日至5月3日(共3天)及2023年5月14日至5月15日(共2天)，至全台COMEBUY現場門市購買(荔枝系列) 飲品，即可享第二杯半價優惠(以價低者計算)，每人最高限購3組，數量有限，售完為止。讓今年夏天都充滿正宗的荔枝甜蜜。
熱銷16年風味 香甜荔枝系來襲
COMEBUY今年邁向第21年，領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。今夏特別以熱銷16年「荔枝玉露」，搭配獨家荔枝凍，讓每口好像吃得到新鮮荔枝果肉一般，是夏日消暑清香甜蜜的首選飲品。另一款「玉荷冰綠」則以獨家荔枝風味加上清香淡雅的茉莉綠茶，推薦搭配寒天晶球的紮實口感，絕對是咀嚼系粉絲不能錯過組合。炎炎夏日不管選擇哪一杯？每一口必能感受到夏天荔枝的水果香甜。
粉浪漫收納提袋 母親節限量推出
COMEBUY今年母親節，除要推薦媽媽好喝的飲品之外，更於母親節當日(5月14日)限量推出「浪漫粉吊環提袋」，以象徵溫暖浪漫的粉色作提袋基底設計，並加入收納功能的小巧思，折疊後更加好收藏吊於包包上，更是市面上較少有的收納且特殊顏色款式。今年母親節為表甜蜜愛意，除讓媽媽喝COMEBUY香甜荔枝系飲品外，更可將以往送媽媽的康乃馨花，轉送實用又具收納功能的飲品提袋，不管在什麼時候帶著禮物都能倍感窩心。