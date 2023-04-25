高雄春天藝術節迎《女神‧西王母》　史詩鉅作獻天下女性

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故事取材自「山海經」，描述五千年前，黃帝大戰蚩尤，聖母駕青鳥助戰，到陽神撫養聖嬰長大，小西王母回虎族部落，邂逅駕八駿馬西征的周穆王，在七仙女撮合下情定瑤池、兩人攜手大戰陰神、惡獸，在危難中西王母決心犧牲小愛，在天柱崩倒時吞下靈珠，化為仙體，以光明逼退邪惡。雖然，未能與周穆王圓凡塵之愛，仍訂下一年一會玉帛盟約，成為一段美麗的傳說。
此次身兼導演的吳興國將與嫡傳弟子共同飾演英姿帥氣的周穆王，魏海敏老師的兩位得意學生，黃若琳、陳允雯則共同飾演西王母一角，次女高音王郁馨、男中音李增銘與男低音謝銘謀則分別飾演聖母、祭司、陽神和陰神，與興傳奇的15位青年演員、太古踏舞團17舞者，為高雄觀眾呈現上古神話的夢幻、浪漫和超凡舞台藝術魅力。
高市府文化局副局長簡美玲表示，在吳老師的帶領下，當代傳奇劇場不斷創新，除了踏遍國際各大藝術節外，更致力於人才培養與傳承，這次很榮幸能與當代傳奇這樣的國際團隊共同合作。
盧亮輝老師為此戲創作出宛如歌劇般的交響樂章，配合服裝設計師康延齡精心打造60套的精美服裝造型，影像設計徐逸君沉浸感十足的科技影像，一秒帶領觀眾重回宛如《魔戒》和《阿凡達》的上古神話世界。
導演吳興國表示，希望透過這齣耗資千萬打造的劇作，讓更多人了解到屬於我們自己的信仰、也更加崇敬女性、愛護地球與守護自然。購票詳情請上Opentix兩廳院文化生活。