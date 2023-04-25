藍中5區閉門協商無共識　沈智慧：趕走老人不叫世代交替

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沈智慧在協調前發表書面聲明，對於「芯費大戰」結果，她恭喜費鴻泰及徐巧芯完成世代交替必經的角逐，展現初選機制公平公正的風範。她認為費鴻泰以5屆資深立委身分接受挑戰，展現大將風範雖敗猶榮，為徐巧芯添加光彩。
對於黨內沸沸揚揚的「世代交替」話題，沈智慧強調世代交替不是年輕人與老人之間的戰爭，世代必然交替，但如何交替，是老枝新葉必須共同思考的問題。她認為趕走老人不是世代交替，「老枝剪光光，新葉無法長得好」、「我們不要世代鬥爭，要世代融合，長出更興盛繁榮的未來」。
沈智慧說，她支持世代交替培養年輕人，但目前國民黨完全沒思考世代交替的配套措施及因應對策，以致在立法院想老幹新枝世代合作、增強立法院戰力淪為空談，甚至演變成世代矛盾。她強調自己跟黃健豪都希望國民黨在中5選區獲勝，因此不希望發生世代對立的問題，也希望黨中央重視，莫放任世代矛盾在全國各地發生，影響黨內團結，甚至是人民對國民黨的觀感。
沈智慧說，化解世代交替不是沒方法，她舉例說，6屆以上表現良好的資深立委，可以到立法院擔任不分區，為世代交替做傳承、增加國民黨戰鬥力。中5是市長盧秀燕的立委本命區，沈智慧表示，她事前有透過Line向盧秀燕告知自己將宣佈參選，據她了解，黃健豪也已向盧秀燕報告此事。
沈智慧希望電話民調73比（黨員佔3成），黃健豪則主張採全民調，他表示中5是全國第3大選區，公民數比新竹市還多，黨員佔比極低。他認為人生就是不停的戰鬥，自己的立場是備戰但不求戰，若需要初選就坦然接受。國民黨在台中目前僅有2個立委席次（江啟臣、楊瓊櫻），多增加幾席是黨內共同目標，希望整個事態發展能以合作為主。
對於北7選區由徐巧芯出線，黃健豪坦言，徐巧芯的勝出對年輕世代有很大鼓勵，畢竟年輕人看世界和看社會的角度已和以前不一樣了，相對沈智慧的政見傾向教育文化議題，自己則較關注下個世代將面臨的種種問題。
唯此次協商持續2個多小時，最終無具體結果，雙方對要不要辦初選、初選辦法都未達成共識。沈智慧事後表示，雙方對黨內的初選機制都認同，也保留参加初選的空間。至於是否有初選民調或黨員投票，待繼續協商，最遲在5月初由委員會決定。顏文正則說，協商的氣氛很好，雙方都很有風度，但沈智慧要出國，等5月再繼續努力協調。