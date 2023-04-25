藍晒圖3.0 SPEY Art Space 藝文空間開啟想像力的邊界

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台南市長黃偉哲表示，藍晒圖從最早海安路的2D、西門路的3D，一直到這次SPEY Art Space的4D概念，顯見藝術是不斷在進化，明年將迎接台南400，期盼這項作品能激發更多年輕藝術創作者的靈感，創作出更多永垂不朽的作品。
詩貝酒廠總經理何裕宏表示，SPEY長期關注藝術發展並秉持社會企業精神經營品牌，以SPEY Art計畫資助國內新生代藝術家赴英國進修，這次展覽之侯忠穎及張驊等2位藝術家皆曾受此計畫挹注。希望透過這次合作，在尊重藝術家專業下，使品牌、藝術家及市府三方達成企業精神、藝術創作及社會發展之共好效果。
這次改造的園區天臺空間由藝術家劉國滄所設計之「梯屋藍晒圖」Stairway Blueprint及國立台南藝術大學教授許遠達所策展規劃之「詩貝藝術空間」SPEY Art Space組成園區嶄新風貌。劉國滄2004年於海安路初創藍晒圖作品，2014年於原第一司法新村宿舍區西門路口創作3D藍晒圖公共藝術，形塑文創園區入口意象。2處作品皆豐富城市藝術環境，深具空間設計巧思。這次天臺空間延續前作品特色，記憶的山牆與變形的側牆挑戰觀者對於真實環境與虛構經驗間的邊界，創造出一系列打破現實框架的異次元階梯，具備藝術性及互動性，呼應文創園區跨越創意界限及轉化文化歷史底蘊的成立宗旨。
展覽空間「SPEY Art Space」開幕展「激韵 蔚蔚然相糾」展出新銳藝術家侯忠穎及張驊作品，完整呈現SPEY Art計畫之成果。展名取自釀酒意象，希望透過舊空間再造激發潛藏於台南在地的巨大藝術能量，也扣合詩貝酒廠的品牌形象，構築當代藝術風貌的場域空間，創造出屬於新一代的藝術環境與想像韵味。