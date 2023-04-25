母親節必備口袋名單！這4家台北市包廂餐廳　必帶媽媽來過節

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位於大安區的鈺鮨，為日式無菜單料理。不只有板前座位，可以直接看到師傅烹調的樣子，也設有包廂座位，可以安心自在的在包廂內聚會、慶生。每一道菜都是師傅精心擺盤，海鮮的部分也可以看到非常的新鮮，是具有創意+美味兩種兼具的一間餐廳，喜歡海鮮及無菜單料理非常推薦！
平均單價 : 2680-3680元 (另+10%)
地址 : 台北市大安區光復南路280巷37號
電話 : 02-27112258
詹記麻辣火鍋
這間大家一定不陌生！雖然五月天氣開始熱了，但是吃麻辣火鍋的人也是沒有減少的呢～！創辦人詹啓東為了創造最高品質爽歪歪的麻，與對麻辣火鍋一生懸命的辣，堅持每週末親自試湯、試食材，確認再確認所有的程序是否產生出標準好吃的麻辣鍋底鴨血與豆腐。
用餐人數多的可以直接打電話訂看看包廂的位置唷，火鍋也是一個家庭聚餐必吃的一個選擇，想吃甚麼料，涮下去就對了！
平均單價 : 800-1200元(另+10%)
地址 : 台北市大安區和平東路三段60號1樓
電話 : 02-23777799
吾居
吾居主打炭火燒烤料理，店內提供三種套餐，每一道餐點都是主廚親自一道一道特製的，喜愛和牛的絕對不能錯過和牛套餐！！每一季都會有新的菜單，五月也將會有新菜單大家可以關注FB唷！
必吃的和牛A5近江和牛厚切翼板，可以看到主廚在開放式廚房以炭火燒烤，吃的到軟而不爛，口感多汁且滋味細膩醇的好味道。飯後也有主廚特製的日式甜點，就連甜點巴斯克乳酪蛋糕，也有利用炭火炙燒過，真的非常特別！一整餐吃下來可以邊與親朋好友聊天，不僅心情放鬆也吃得非常滿足。
而且問主廚才知道，原來店內也有許多知名藝人來用餐過，例如：周杰倫、黃秋生、炎亞綸、九把刀，因為用餐環境較隱私，整個氛圍非常放鬆，是慶生、求婚、私密會議或是母親節的好選擇。另外也有提供包廂及包場的服務，還能跟主廚討論，並且提供客製的餐點！
平均單價 : 1680-3280元。(另+10%)
地址 : 台北市松山區復興北路225號1樓
電話 : 02 2719 5252
Snail 蝸牛義大利餐廳
這間介紹的是義式餐廳，堅持著義式慢食文化的師傅們，從自己種植的各式香料，到親自熬煮費時的高湯，並且不用味精調味，這一道道的程序都是一群年輕的師傅們用心的堅持。
餐點也非常多樣化，有義大利麵、燉飯、PIZZA、牛排、甜點，可以點套餐也可以單點！Snail 蝸牛義大利餐廳在台北有三間分店，而敦南店有提供包廂，非常適合喜歡吃西餐的粉絲們唷！朋友聚會、家庭聚餐也是非常適合的地方！
平均單價 : 600-1000元(另+10%)
地址 : 台北市大安區敦化南路二段81巷49號
電話 : 02 2709 3536