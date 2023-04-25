廚師系YouTuber也愛「烹大師」! 克里斯餐桌用簡單步驟做完美一餐
現代人重視健康，但該怎麼「吃」才能吃的健康？日本知名食品企業「味之素公司」旗下品牌「烹大師」以營養均衝的概念為基礎，設計「一道完美一餐」食譜，讓民眾不僅能吃到美味，還能在一餐內滿足六大類食物營養 (全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品、堅果種子)。特地邀請擁有豐富餐廚實戰經驗的YouTuber「克里斯餐桌」主理人-克里斯，到廚藝教室教學如何使用「烹大師」，用簡單步驟輕鬆做出一道完美一餐的「零負擔和食料理」。
克里斯現場教學兩道香氣馥郁、營養到位的料理，首先示範日劇中常見的家庭料理「洋芋燉梅花肉」，燉到鬆軟綿密的馬鈴薯搭配軟嫩可口的梅花肉，讓人食指大動！克里斯分享，本道料理調味簡單，醃肉調味料只用了鹽跟胡椒，醬汁運用「烹大師」昆布風味讓醬汁風味更清甜飽滿，展現出清爽無負擔的春季料理。原本燉肉需要燉煮較長時間，才能讓醬汁入味至厚實的肉塊中，但因為醬汁中有「烹大師」昆布風味，一樣會有軟化肉質、縮短烹調時間的幫助，就像燉煮肉類會加可樂一樣，讓食材入味，增加甘醇溫順的口感。
另一道「明太子干貝奶油義大利麵」融合日式鹹香與西式滑順奶油醬，不但是餐廳中的人氣料理，更是讓大人小孩會全部吃光光的美味!可是該如何把干貝的鮮甜味融入義大利麵醬裡?克里斯分享小撇步，只要將「烹大師」干貝風味加入醬汁中，就能將干貝的效果1+1完美呈現，濃郁的滋味讓現場的學員訝異，原來只要加入一點點「烹大師」，風味真的大大提升!
克里斯於課程中說：「烹大師」是能讓料理好吃的秘招，就像我之前影片中常說過的，做料理要「顯而不彰」，只需要加一點點就好，美味度就大大提升。克里斯也分享，「烹大師」鰹魚風味很百搭，他曾試過多種搭配都很好用；干貝風味他最喜歡用在炒菜，除了能完美呈現青菜本身的風味外，還能提升香氣；昆布風味他則認為是高湯最好的幫手！
「台灣味之素」專業、高品質且安心安全的商品與服務，為消費者的「飲食」、「健康」及更美好的生活貢獻己力。透過本次的料理課程，讓大家只要簡單搭配「烹大師」三種風味，就能輕鬆做出美味又均衡的料理！本次料理教室報名課程幾乎是秒殺爆滿，未來「台灣味之素」計畫將持續舉辦更多有趣的活動，歡迎大家趕快加入「台灣味之素線上購」會員，就可以第一手掌握所有活動訊息囉！
明太子干貝奶油義大利麵食譜
洋芋燉梅花肉食譜
烹大師 ほんだし愛玩味