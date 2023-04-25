特企／雄獅文具想像力製造所《作繪來野餐》　展現台灣在地軟實力

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最受矚目在森林中體驗微光晚宴，邀請六位私廚以野火料理與自然氛圍，席開200座共同饗宴無菜單料理，例如：菜單融入台灣小農生產在地食材元素，花蓮長濱米、宜蘭三星蔥、屏東櫻花蝦、貢寮白蝦等，採用品質更高的食材驚艷饕客的味蕾感受，以及使用新鮮茶梗製成環保台灣茶吸管，甚至現場提本土品牌毛寶小鹿山丘有機精油雙效防蚊液等，讓現場提倡環保及有善環境，展現台灣特色與在地軟實力。
60餘年來，持續不間斷推廣美學的雄獅文具，在這座集結美學教育與森林休憩的多功能場域，首次舉辦以繪畫手作為核心的野餐活動：《作繪來野餐》，為傳達「任想像力恣意發揮，大膽去探索與表達心中的美，因為美沒有標準答案」的品牌價值。
在活動中提供多樣的手作課程，獨家染色繪畫課程：野餐提袋、野餐大抱枕、野餐帳篷、野餐墊、野餐裝飾旗，自己的野餐自己作，一次滿足全部行頭。由專業老師引導教學，任由想像力奔馳，誰說創作只能在紙上。生活就是創作!生活就是藝術!
除了豐富的多種野餐手作課程，現場也安排插畫家即時創作，示範藝術正在發生的過程。而你也可以是藝術家，現場木屋與帳篷旁提供顏料，來賓可自由使用創作，產生一個趣味的共創現場。
於2020年成立的「想像力製造所」，是雄獅文具轉型走入文創產業的重要里程碑，這是座隱身在翠綠林地的互動式美術館，集結美學教育、探索互動、手作課程與森林休憩的多功能場域。在探索體驗中啟發對美的感知，展現堅持美感的底蘊，期許每位來訪者，植下想像力種子，在未來茁壯成創意技能。