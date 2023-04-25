請益衝刺2024？陳玉珍作東邀12藍委 與郭台銘和「這兩人」餐敘
2024國民黨總統候選人仍未出爐，主動表態參選的鴻海創辦人郭台銘近來動作頻頻。表態力挺郭參選的國民黨立委陳玉珍今（25）日晚間，主辦邀請多名國民黨立委與郭台銘，和其胞弟郭台強、兒子郭守正同場共餐。由於時間點恰逢2024選舉前夕，引發各界遐想。郭台銘被媒體堵訪時僅說，此行是來向委員請益，並請教一些意見。
記者翁子竣／台北報導
參選總統呼聲最高的侯友宜遲未表態參選，主張挺郭台銘的陳玉珍選在今晚間約6點時，於北市大安區某知名餐廳舉辦餐會，並邀請郭台銘與其胞弟郭台強、兒子郭守正，與立委吳斯懷、鄭天財、呂玉玲、廖婉汝、徐志榮、林文瑞、廖國棟、李貴敏、孔文吉、張育美、吳怡玎及王鴻薇等人共進晚餐。
用餐前陳玉珍受訪表示，主要是由他作東，並分批邀請國會的兄弟姊妹，感謝這麼多年對他的照顧。他指出，因郭台銘參加國民黨的徵召，所以也有請對方來聽聽大家的意見，受邀委員也有一致意見，認為不管國民黨徵召誰，都會團結支持。
陳玉珍也強調，此聚會主要是他邀請，朋友聚在一起吃飯討論而已。不過，是否大部分立委都較挺侯友宜？陳玉珍則說，這並不確實，他分別私下跟委員聊天討論選情，大家一致支持國民黨徵召候選人，「不是如某些媒體所說，大部分都挺侯友宜」，根據他的了解不是如此。
媒體追問，今天來的立委，是否為非挺侯派？陳玉珍強調，倒也不要這樣解讀，「我們是都挺中華民國派。」
郭台銘約莫晚間近8點時到場，現場媒體詢問，將和在場立委聊了些什麼？他僅低調說，「跟委員請益，請他們給我一些建議跟一些意見」。話一說完，便立馬步入餐廳包廂，全程未發一語。