陳玉珍主揪12藍委餐敘　郭台銘請益爭取支持：誰贏都要團結

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餐敘後郭台銘在陳玉珍、呂玉玲、張育美、鄭天財與孔文吉陪同下，一同接受媒體聯訪。被問及是否有拜託委員支持？他直言說，有，非常感謝陳玉珍，還有很多立法院的朋友，大家都很關心並提醒他，這次一定要團結，他也僅記在心，過程中怎樣把握住團結，不管誰勝出，大家要站起來一起團結，「為國民黨贏回政權，這是委員給我的重要建議。」
郭台銘強調，他也跟委員請益，畢竟他還是對選舉事務沒那麼熟悉，很多委員都給他很好建議，都有記錄起來。郭台銘說，他最近勤跑地方如高雄、台南，越艱困的也是學習治理的開始，他一定會用盡全力去學。
郭台銘表示，今天學到很多，聽到大家對經濟、兩岸人民與中美之間議題的關注，而每個委員都是專家，在各行各業都有專業擁有很多經驗，希望能夠聽各委員的經驗，有機會勤跑地方，尋求支持與指教。
至於是否感受到不只有挺侯派？郭台銘回應，大家都是在團結情形下，各自努力與競爭，最後結果一定要團結。
談及聚餐中談話內容？陳玉珍受訪則補充，不只10幾名立委，也有委員因為行程較多，郭台銘也有親自打電話請益；郭台銘從台南、高雄開始，也要到各地方進行請益，郭也跟大家討論國際局勢、經濟發展相關議題，及如何為國家奉獻心力，也跟各委員包括原住民立委，請教原住民關心議題，和各縣市諸多想法都有談論。
陳玉珍強調，他跟很多委員一一了解，大家有共識都是黨中央若徵召誰，都要團結一致，這是基本信念。此外，陳玉珍說，他聽到在竹竹苗地區還有青年，支持郭台銘的聲音比較強，大家都有講到，原住民也很多人支持郭，南部其實也一樣，部分媒體所說黨團大部分支持新北市長侯友宜，這並不正確。
陳玉珍直言，今天大家充分表達，受訪時也站在一起，事實上在立法院支持郭台銘的力量也不分軒輊。
媒體問，郭台銘在裡面有當場尋求大家支持，是否有人已經表態？陳玉珍回應，有阿，剛剛大家都已經站在這裡，也有的人支持但提早走，立委行程很多，有的人要跑行程較忙碌。至於今出席立委都支持郭台銘？陳玉珍說，「都覺得郭董是適合人選」，大家都有講過黨中央徵召誰，他們都會團結一致。