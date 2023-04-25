張榮發遺產獨留張國煒　兄張國政提遺囑無效再敗訴

陳玉珍主揪12藍委餐敘　郭台銘請益爭取支持：誰贏都要團結

▲陳玉珍今晚間邀請郭台銘、陳玉珍赴北市大安區某餐廳用餐，餐敘後郭台銘受訪時表示，他在場向委員請益爭取支持，並強調不管誰贏大家都要團結。（圖／記者翁子竣攝，2023.04.25）
▲陳玉珍今晚間邀請郭台銘、陳玉珍赴北市大安區某餐廳用餐，餐敘後郭台銘受訪時表示，他在場向委員請益爭取支持，並強調不管誰贏大家都要團結。（圖／記者翁子竣攝，2023.04.25）

記者翁子竣／台北報導

2024國民黨總統徵召備受關注，國民黨立委陳玉珍今（25）日晚間邀請12名國民黨立委，與已表明有意參選總統的鴻海創辦人郭台銘，共同赴北市大安區某知名餐廳用餐。餐敘結束後，郭台銘受訪表示，他在場向立委們請益爭取支持，各個委員都是專家，也給了他很好的建議，不管誰勝出，大家一定要團結，為國民黨贏回政權。

我是廣告 請繼續往下閱讀
力挺郭台銘代表國民黨參選總統的陳玉珍，於今晚間約6點時在北市大安區某知名餐廳舉辦餐會，邀請郭台銘與其胞弟郭台強、兒子郭守正，與立委吳斯懷、鄭天財、呂玉玲、廖婉汝、徐志榮、林文瑞、廖國棟、李貴敏、孔文吉、張育美、吳怡玎及王鴻薇等人共進晚餐。

餐敘後郭台銘在陳玉珍、呂玉玲、張育美、鄭天財與孔文吉陪同下，一同接受媒體聯訪。被問及是否有拜託委員支持？他直言說，有，非常感謝陳玉珍，還有很多立法院的朋友，大家都很關心並提醒他，這次一定要團結，他也僅記在心，過程中怎樣把握住團結，不管誰勝出，大家要站起來一起團結，「為國民黨贏回政權，這是委員給我的重要建議。」

郭台銘強調，他也跟委員請益，畢竟他還是對選舉事務沒那麼熟悉，很多委員都給他很好建議，都有記錄起來。郭台銘說，他最近勤跑地方如高雄、台南，越艱困的也是學習治理的開始，他一定會用盡全力去學。

郭台銘表示，今天學到很多，聽到大家對經濟、兩岸人民與中美之間議題的關注，而每個委員都是專家，在各行各業都有專業擁有很多經驗，希望能夠聽各委員的經驗，有機會勤跑地方，尋求支持與指教。

至於是否感受到不只有挺侯派？郭台銘回應，大家都是在團結情形下，各自努力與競爭，最後結果一定要團結。

談及聚餐中談話內容？陳玉珍受訪則補充，不只10幾名立委，也有委員因為行程較多，郭台銘也有親自打電話請益；郭台銘從台南、高雄開始，也要到各地方進行請益，郭也跟大家討論國際局勢、經濟發展相關議題，及如何為國家奉獻心力，也跟各委員包括原住民立委，請教原住民關心議題，和各縣市諸多想法都有談論。

陳玉珍強調，他跟很多委員一一了解，大家有共識都是黨中央若徵召誰，都要團結一致，這是基本信念。此外，陳玉珍說，他聽到在竹竹苗地區還有青年，支持郭台銘的聲音比較強，大家都有講到，原住民也很多人支持郭，南部其實也一樣，部分媒體所說黨團大部分支持新北市長侯友宜，這並不正確。

陳玉珍直言，今天大家充分表達，受訪時也站在一起，事實上在立法院支持郭台銘的力量也不分軒輊。

媒體問，郭台銘在裡面有當場尋求大家支持，是否有人已經表態？陳玉珍回應，有阿，剛剛大家都已經站在這裡，也有的人支持但提早走，立委行程很多，有的人要跑行程較忙碌。至於今出席立委都支持郭台銘？陳玉珍說，「都覺得郭董是適合人選」，大家都有講過黨中央徵召誰，他們都會團結一致。

請益衝刺2024？陳玉珍作東邀12藍委　與郭台銘和「這兩人」餐敘

轟藍粗暴將總質詢提前　民進黨：內定侯友宜、欺騙郭台銘

台灣佔關鍵地位！郭台銘：不被政治侷限、用科技產業眼光掌握機會

郭台銘稱「當選共機不擾台！」王定宇：比草包還惡劣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀