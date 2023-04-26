Joemen回春照片曝光！3萬人笑翻「媽媽視角」撞臉他：小一而已
Joeman的頻道題材多元，除了許多3C科技備受好評之外，對決系列也是不少粉絲最熱愛的單元，隨著疫情的趨緩，Joeman出國工作拍片的機會也大幅度提升，近日已經一個月飛到日本三趟。然而最近他在臉書發出一張照片，僅是以「媽媽視角」拍攝的個人照，沒想到引起廣大迴響，超過3萬人猛按讚留言。
記者張嘉哲/綜合報導
Joeman日前在臉書貼出一張照片寫下「媽媽拍的」，只見地點位於日本東京都澀谷區的「嵐山天龍寺」，只見照片Joeman穿著可愛熊熊衣服，還背著後背包，臉上露出一絲笑容，加上手部動作自然的向下擺放，看起來就像是「快樂出遊的小孩」，搭配媽媽視角的字卡，實在相當貼切。
照片曝光後，吸引超過3.3萬人狂按讚，不少人紛紛留言「哇靠！媽媽拍的瞬間回春是怎樣啊？」、「你看吧！在媽媽眼中，你終究是個孩子」、「Joeman這樣拍好可愛」、「怎會這樣....媽媽拍出來怎變那麼可愛啊？」、「媽媽視角愛整個滿出來欸，在媽媽眼裡你還是小孩」、「媽媽的強項，就是無論兒子幾歲，都可以拍的、或是拍成很可愛」、「真的是媽媽視角，太可愛了啦！整個變好年輕」、「這好像是我小時候要去學校遠足的感覺」。
而也有不少網友笑翻說「拍成新豐街迪迪了啦！小一而已！」、「拍成新豐街迪迪也不意外吧，哈哈超可愛」、「根本是新豐街迪迪翻版啊，太可愛」、「真的就是小一而已，小孩去遠足的感覺」、「很好笑，超像新豐街迪迪，可見在媽媽眼裡，Joeman永遠長不大」。