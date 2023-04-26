MLB／接棒海賊王！海盜開隊史最大約續約明星外野手Reynolds

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根據報導指出，Reynolds與海盜的這紙續約，是海盜隊史第一張「破億」合約，長度達八年，總額約1.0675億美元(約32.8億台幣)，這份合約將涵蓋他的三年仲裁年以及成為自由球員後五年，沒有逃脫條款，其中包含六支不可交易的球隊名單，以及2031年的2000萬美元(約6.1億台幣)球隊選項。
現年28歲的Reynolds，將在今年賽季領到675萬美元(約2.07億台幣)的薪資加上200萬美元(約6147萬台幣)的簽約金，明年賽季的薪資為1000萬美元(約3億台幣)、2025賽季則為1200萬美元(約3.7億台幣)，而2026賽季後原能獲得自由球員資格的他，將會繼續留在海盜隊，該賽季薪資為1400萬美元(約4.3億台幣)，合約最後四年的年薪都是1500萬美元(約4.6億台幣)，加上簽約金以及球隊選項，這份合約最多能領到1.2475億美元(約38.34億台幣)。
Reynolds是舊金山巨人隊在2016年選秀以第二輪摘下，並在2018賽季透過「海賊王」Andrew McCutchen的交易來到海盜，從2019賽季登上大聯盟後，除了2020縮水賽季外，每一年都能打出超過120的OPS+，並在2021賽季首度入選明星賽，五個賽季平均能打出.282/.359/.484的打擊三圍，而今年賽季目前出賽22場，有.294/.319/.553的打擊三圍，加上五轟、18分打點，還獲選國聯單週最佳球員的殊榮，是海盜打線中重要的中流砥柱。