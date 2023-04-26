親餵許歷農吃蛋糕！范世平批侯友宜：矯情到連深藍都在騙
新北市長侯友宜訪新加坡返台後，隔天隨即前往永和為105歲退役上將許歷農祝壽，還親自餵許歷農吃蛋糕，外界解讀，侯友宜為布局2024總統大選，急向紅統靠攏；對此，資深媒體人黃創夏表示，侯友宜已急到沒有步調了，台師大學東亞學系教授范世平直呼「矯情」，不但欺騙新北市民，連深藍的也在騙。
Newtalk新聞
黃創夏25日晚間在「新台灣加油」節目中表示，侯友宜現在已經急到沒有步調了，侯餵許吃蛋糕這張照片在網路上討論很兇，「我真的也嚇一跳」，「許老爹需要這樣子讓人家餵蛋糕嗎？」那下次為了鞏固深藍紅統親中的票，「馬英九過馬路的時候，你記得去扶馬英九過街，然後張亞中下車的時候，記得幫他開車門，有必要的時候，你去幫洪秀柱開車」，侯友宜現在的糟糕程度是，就算國民黨徵召侯，國民黨真的能贏嗎？「網友看這張照片覺得滿噁心的，不舒服」。
「那些眷村老伯伯，他們對郝柏村都沒有那麼遵從了」，黃創夏直言，其實選舉是兩面刃，過去大家認為侯是台灣本土藍，淺綠的人會支持，今天侯急了，去抱了深藍的、抱了親中紅統，可能是抱了這邊的票，侯做這個動作，是要讓他們覺得侯友宜跟他們站在一起。
范世平則說，侯友宜今天還想用這個方式，餵許老爹吃蛋糕，「好矯情」，何老爹何許人也，新黨的創黨人，當初跟趙少康、郁慕明，還有王建煊4君子，反對李登輝、反對本土，許歷農當初創新同盟會，當年「中山黃埔兩岸情論壇」，許歷農就是把退將帶到中國去的人，許歷農是始作俑者，2016年，許說和平統一是水到渠成，希望在有生之年看到統一，2017年軍人節前夕，許發表一封「99高齡老人的真心話」公開信，說過去反共是因為共產黨倒行逆施，搞文化大革命，現在中國改革開放了，富強康樂了，不要再反共了。
「侯友宜現在搖身一變，變深藍了」，范世平批評，侯本來被視為藍皮綠骨，現在不但欺騙新北市民，連那些深藍的人也在騙。
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