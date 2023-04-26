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「教」到底怎麼讀？小學生爸被考題4選項難倒：我真的失格

▲一名爸爸被自己就讀國小孩子的國文考卷問倒。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
▲一名爸爸被自己就讀國小孩子的國文考卷問倒。（圖／臉書社團《爆廢公社》）

記者李惠婷/綜合報導

你答對了嗎？一名爸爸上網發文，表示近日自己在協助就讀國小的孩子檢討考卷，內容列出四個以「教」為發想的單詞，並詢問哪一個讀音不同，沒想到他被這題給考倒，直呼自己是名「失格的爸爸」，發上網後引起許多網友的討論。

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原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，首先貼出考卷照片，其中第9題詢問以下哪個「教」與其他讀音不同？選項包含1、「教」室；2、「教」學；3、「教」導；4、「教」書。正確答案是4，不過原PO卻難以解出每個「教」的正確讀音，嘆道「我是個失格的爸爸，連國小題目都不會」。

▲原PO被國小的讀音題目給考倒。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
▲原PO被國小的讀音題目給考倒。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
貼文發布後引起關注，網友們各有答案「我以為1.3一組….2.4一組」、「2 3 4是同義的動詞，我以前唸ㄐㄧㄠ」、「ㄐㄧㄠˋ室 ㄐㄧㄠˉ學 ㄐㄧㄠˋ導 ㄐㄧㄠˉ書，看來我國小沒辦法畢業了」。據教育部《國語辭典簡編本》所述，正確讀音應為123為「ㄐㄧㄠˋ」、4為「ㄐㄧㄠ」，「ㄐㄧㄠˋ」室；「ㄐㄧㄠˋ」學；「ㄐㄧㄠˋ」導；「ㄐㄧㄠ」書。

▲其他父母PO出「教」不同讀音的記法。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
▲其他父母PO出「教」不同讀音的記法。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
眾父母對此表示「還好，我已經習慣了。現在都是小孩在糾正我發音。只能跟著時代改變走吧，爸媽們，加油！」、「我小孩也跟我說是戶外ㄐㄧㄠˋ學，不是ㄐㄧㄠ學」、「現的教改到我不敢教我兒子讀書」。

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