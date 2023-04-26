啟動「需量競價」備受爭議　台電：近三年已減少次數、並非常態

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台電指出，啟動需量競價，主要會是在遇到負載突增或機組臨時故障時才會視情況執行，並非常態作法，近三年也已減少執行次數。透過管理電力需求穩定供電，是國際電業行之有年的普遍作法，相較為了一整年8760小時中，僅約200小時的用電尖峰而耗費鉅資興建尖載機組，以需量措施抑低用電，更可兼顧經濟與環保，國際電業也都在執行，台灣並非首例。
前次執行時，主因為台電加上民營的機組故障，影響近130萬瓩的供電，相當於當天夜尖峰負載的4%，為維持供電穩定，啟動需量競價機制，如無此制度，可能須啟用較昂貴、污染也較高的柴油機組。
關於外界擔憂四月負載較低，就已啟動需量機制，是否代表電力供給吃緊？台電強調，備轉容量的準備有其成本，如何將備轉容量調節在一個最有效率、又能維持系統有效運轉的平衡狀態，是台電努力的方向，例如近期系統負載較低，備轉容量皆可維持一定裕度，台電不會讓太多機組閒置，反而可以讓運用系統有餘裕時進行機組大修，強化機組運轉穩定度。
台電重申，需量競價為需量反應措施的一種，由用戶自行投標報價，為了避免用戶無限制的報價，當時公布的收購價格上限就是10元，並非每度電都以10元得標，業者可以自由報價，價低者優先得標，成本較低的用戶會壓低報價以利得標。經查現行執行的得標價格從1元至10元都有，並非均為每度10元。去年需量競價執行費用約4.9億元，僅占台電公司整體支出約0.05%，所有需量反應措施執行費用共計僅約17億元，占整體支出約0.17%。