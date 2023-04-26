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啟動「需量競價」備受爭議　台電：近三年已減少次數、並非常態

▲台灣電力公司於近日啟動需量競價機制，備受爭議，對此，台電再次回應，主要會是在遇到負載突增或機組臨時故障時才會視情況執行，並非常態作法。（示意圖／台電提供）
▲台灣電力公司於近日啟動需量競價機制，備受爭議，對此，台電再次回應，主要會是在遇到負載突增或機組臨時故障時才會視情況執行，並非常態作法。（示意圖／台電提供）

記者鄭妤安／台北報導

台灣電力公司於近日啟動需量競價機制，備受爭議，儘管經濟部長王美花24日親自澄清「需量競價機制就是用來買保險，並非完全沒電」，仍然被各界質疑「未來用每度10元買電，是否會變成常態？」對此，台電再次回應，主要會是在遇到負載突增或機組臨時故障時才會視情況執行，並非常態作法，近三年也已減少執行次數。

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台電18日緊急啟動需量競價機制，出價最高每度10元向民間購電，遭到多名立委質疑。王美花於24日出面澄清，需量競價是2015年馬總統執政時期就有的機制，且當年開始的競價最高價格就是10元，需量競價機制就是用來「買保險」，為的是讓備轉容量率的量體多一點，並不是說完全沒電。目前需量反應有3種機制，其成本占台電去年整體成本僅0.17%，台電去年整體發電成本是9000多億元，去年需量反應的購電成本約為17億元左右。

台電指出，啟動需量競價，主要會是在遇到負載突增或機組臨時故障時才會視情況執行，並非常態作法，近三年也已減少執行次數。透過管理電力需求穩定供電，是國際電業行之有年的普遍作法，相較為了一整年8760小時中，僅約200小時的用電尖峰而耗費鉅資興建尖載機組，以需量措施抑低用電，更可兼顧經濟與環保，國際電業也都在執行，台灣並非首例。

前次執行時，主因為台電加上民營的機組故障，影響近130萬瓩的供電，相當於當天夜尖峰負載的4%，為維持供電穩定，啟動需量競價機制，如無此制度，可能須啟用較昂貴、污染也較高的柴油機組。

關於外界擔憂四月負載較低，就已啟動需量機制，是否代表電力供給吃緊？台電強調，備轉容量的準備有其成本，如何將備轉容量調節在一個最有效率、又能維持系統有效運轉的平衡狀態，是台電努力的方向，例如近期系統負載較低，備轉容量皆可維持一定裕度，台電不會讓太多機組閒置，反而可以讓運用系統有餘裕時進行機組大修，強化機組運轉穩定度。

台電重申，需量競價為需量反應措施的一種，由用戶自行投標報價，為了避免用戶無限制的報價，當時公布的收購價格上限就是10元，並非每度電都以10元得標，業者可以自由報價，價低者優先得標，成本較低的用戶會壓低報價以利得標。經查現行執行的得標價格從1元至10元都有，並非均為每度10元。去年需量競價執行費用約4.9億元，僅占台電公司整體支出約0.05%，所有需量反應措施執行費用共計僅約17億元，占整體支出約0.17%。

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