五一連假不能減肥！全家霜淇淋買一送一 1招結帳超爽送100元
眼看四月底已經到來，不少勞工又要迎接小確幸「五一勞動節」的小小三天連假啦！而全家率先推出連假限定優惠，包括目前還在聯名的「再睡五分鐘」霜淇淋買一送一又來了！讓不少網友表示「哭哭....真的不給減肥」、「每一兩個禮拜就去吃一支，我的肚子糟糕了」。除此之外，連假期間使用全盈PAY結帳，滿三百元甚至還送一百元紅利金。
記者張嘉哲/綜合報導
全家這次在勞動連假率先推出優惠，主打使用全盈PAY結帳的話，霜淇淋買一送一、特濃美式以及特大燕麥奶紅茶也是買一送一，活動日期從28號開始到5月1日，另外使用全盈PAY支付滿300再送100元紅利金，紅利金的使用期限到5月底以前都可以使用，相當划算，活動也從28日到5月2日。
至於7-11的部分，響應國際珍奶日，7-11自4月26日起至4月30日推出限時優惠，門市購買「黑糖珍珠撞奶」或「珍珠奶茶」任選第2杯10元優惠；APP行動隨時取「黑糖珍珠撞奶」或「珍珠奶茶」6杯特價240元，兩款飲品不可混搭（原價360元，現省120元），單杯幾乎是手搖飲店的半價，先囤下來夏天消暑必喝！
迎接3天連假，萊爾富4月29日至5月2日，連續4天在門市、APP同步祭出咖啡5折，大杯特濃美式（55元）、大杯特濃拿鐵（65元）同品項買20杯送20杯，不限冰熱且可跨店寄杯；門市另外加碼大杯美式（45元）、大杯拿鐵（55元）加10元多1件，平均單杯美式28元、拿鐵33元。