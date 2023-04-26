特企／《新瑪奇英雄傳》新章節「預言的結盟」　挑戰羅赫蘭之風

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對艾諾的決戰看似華麗的完勝，但他在生命盡頭之際所釋出的神秘魔法卻朝著魔族集結之地「羅赫蘭」而前進，果不其然回到領地的英雄們馬上收到了魔族軍團佔領據點的驚人消息，迫切希望能與魔族軍團締下和平協議的同盟軍立刻就委託英雄們前往羅赫蘭駐屯地，但抵達現場之後印入眼簾的盡是在魔法影響下失序混亂的魔族軍團，其中新任魔族總司令「艾魯珊」立刻就以凜冽的長矛與駭人的長爪迅雷不及掩耳的向英雄們突進，面對這位失去理智的領袖，英雄們也只能被迫應戰了。
「艾魯珊」是由魔神錫古欽點的貓妖精首領，右手持矛、左手小圓盾中的利爪是她攻守一體的最佳配置。在魔法的影響下，「艾魯珊」猶如猛獸的速度更獲得了加乘，高速旋轉的長矛刺擊帶起陣陣幾近撕裂周遭的風壓，以及看似用於防禦的盾牌下猝不及防的長爪暗襲，頻繁且不間斷的連續傷害將讓英雄們的負擔加重。
除了應接不暇的連續攻擊之外，「艾魯珊」還會運用一些蘊含著先代戰士力量的特殊元素結晶施展咒術，龐大且灼熱的靈魂火花陣在灰暗的羅赫蘭之地中熠熠生輝，只要稍有不慎觸碰到這個靈魂火花就會遭受先靈們的詛咒，在攻略之際千萬要避開這個陷阱。而「艾魯珊」也會在戰鬥中後期運用這個特殊元素結晶強化自身能力，讓其招式更致命與危險，英雄們千萬小心！
新等級上限與新系統和各種活動！
因應全新的挑戰，最高的等級將提高至115級，並開放了全新武器及防具「歐爾納套裝」，以中古世紀風的盔甲造型上增添了紋樣的獨特元素，同時也擁有不一樣的套裝效果，非常適合玩家收藏與增添遊戲體驗。或許也可以帶著新裝備試試本次更新的挑戰與特殊戰役，體驗一下古代艾庫魯斯、古代吉克林特、古代普杰克魯斯的車輪戰考驗！
另外新增的系統「女神的恩寵」，則可以讓不是這麼歐洲的玩家有了保底機會！玩家只要完成地區性Raid後，當無法獲得主要戰利品時即可獲得恩寵點數，當點數累積到100%時，女神的恩寵將能在下一場Raid戰役後實現你最想要的主要戰利品願望！除此之外還有配合新Raid開放的紀念活動，以及令人喜愛的小鬼簽到活動，這次完成日程簽到將可以獲得各式的翅膀、全新的家具與時裝喔！
目前NEXON TAIWAN也正持續準備《新瑪奇英雄傳》下一階段的改版計畫！想知道更多關於遊戲活動內容，還請玩家持續鎖定官方粉絲團及官方網站消息唷！
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