最新14組LINE免費貼圖！「OPEN小將」一鍵下載：錯過等1年

全家APP超猛！免證件可領0元包裹　7-11這兩天取件賺11元

▲全家APP大升級，沒帶證件也能領0元包裹；7-11則限時兩天取件送11元購物金。（圖／業者提供）
▲全家APP大升級，沒帶證件也能領0元包裹；7-11則限時兩天取件送11元購物金。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

全家APP功能再度大進化！就算沒有帶證件，只要透過APP就能領取0元包裹。看好超商取件成為熱門服務，全家宣布推出3大功能：APP可查詢包裹進度、出示APP可領0元包裹、冷凍店到店擴大範圍，並祭出限時2天取件送8元購物金。而7-11在4月29日、30日這兩天，到店取貨也可獲得11元購物金，《NOWnews》整理3大亮點搶先看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍重點1：APP可領0元包裹
為提升取貨便利性，「包裹快取條碼」服務再升級，在APP包裹頁面內打開貨件快取條碼，就能取店到店及各大網購平台的0元包裹，不用擔心忘帶證件或現場翻找證件浪費時間。慶祝新服務上線，4月29日、30日限時兩天取件加送8元購物金。

▲全家4月28日、29日取件加碼送8元購物金。（圖／業者提供）
▲全家4月29日、30日取件加碼送8元購物金。（圖／業者提供）
📍重點2：APP可查包裹進度
跳脫過往只可查詢店到店包裹的功能限制，APP正式推出「跨平台包裹動態」查詢服務，透過APP可追蹤查詢超過150個網購平台包裹貨態，包括蝦皮、momo購物、PChome 24h購物等平台，後續將再推出APP包裹動態推播。

📍重點3：冷凍店到店擴點
 離島居民有福了，全家宣布獨家推出離島冷凍店到店服務，首波提供澎湖本島居民體驗，包括澎湖當地團購主販售特色海產，或是長輩們想寄家鄉美味給外出打拼的孩子，未來將持續擴大至其他離島。為慶祝離島服務上線，冷凍運費限時優惠99元，相當於一般冷凍宅配半價。

▲全家APP推出「跨平台包裹動態」查詢功能。（圖／業者提供）
▲全家APP推出「跨平台包裹動態」查詢功能。（圖／業者提供）
7-11取件小白單賺11元
而7-ELEVEN則有「安心取」好康，還一口氣把回饋購物金拉高到11元之多。消費者在4月29日、30日這兩天，也就是這周六日，到店取貨就可獲得11元購物金。OPEN POINT會員報電話或刷會員條碼可直接將購物金存入APP，若是領紙本小白單的民眾，憑單子上的條碼就能刷碼現折11元。

▲今明限時兩天領包裹賺錢！7-11取件小白單可換11元，全家取件也有購物金8元。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11這周六日限時兩天，取件小白單可換11元。（圖／記者黃韻文攝）

五一連假來啦！全家霜淇淋買1送1　超商咖啡「買20送20」

7-11迎國際珍奶日！今起「30元喝黑糖珍奶」　CoCo手搖限時買1送1

7-11麥香「鑰匙圈超Q」！他狂喝45瓶加購9個　拆開臉綠了

最新14組LINE免費貼圖！「OPEN小將」一鍵下載：錯過等1年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀