全家APP超猛！免證件可領0元包裹　7-11這兩天取件賺11元

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為提升取貨便利性，「包裹快取條碼」服務再升級，在APP包裹頁面內打開貨件快取條碼，就能取店到店及各大網購平台的0元包裹，不用擔心忘帶證件或現場翻找證件浪費時間。慶祝新服務上線，4月29日、30日限時兩天取件加送8元購物金。
📍重點2：APP可查包裹進度
跳脫過往只可查詢店到店包裹的功能限制，APP正式推出「跨平台包裹動態」查詢服務，透過APP可追蹤查詢超過150個網購平台包裹貨態，包括蝦皮、momo購物、PChome 24h購物等平台，後續將再推出APP包裹動態推播。
📍重點3：冷凍店到店擴點
離島居民有福了，全家宣布獨家推出離島冷凍店到店服務，首波提供澎湖本島居民體驗，包括澎湖當地團購主販售特色海產，或是長輩們想寄家鄉美味給外出打拼的孩子，未來將持續擴大至其他離島。為慶祝離島服務上線，冷凍運費限時優惠99元，相當於一般冷凍宅配半價。
7-11取件小白單賺11元
而7-ELEVEN則有「安心取」好康，還一口氣把回饋購物金拉高到11元之多。消費者在4月29日、30日這兩天，也就是這周六日，到店取貨就可獲得11元購物金。OPEN POINT會員報電話或刷會員條碼可直接將購物金存入APP，若是領紙本小白單的民眾，憑單子上的條碼就能刷碼現折11元。