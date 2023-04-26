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特企／《蔚藍檔案》「Get Set GO!」更新　同步推香香體育服學生 

▲《蔚藍檔案》「Get Set GO!」更新。(圖/品牌提供)
▲《蔚藍檔案》「Get Set GO!」更新。(圖/品牌提供)

本報訊

NEXON旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於25日更新推出了新活動劇情「Get Set GO!」。本次活動劇情中，玩家們可以從萬眾矚目的大運動會「晄輪大祭」中觀賞到懷著各自的期待與目標參賽的學生們的相關故事。同時也可以進行「擲骰賽跑」遊戲，投擲骰子後在賽道上移動，不僅可以獲得神名文字碎片、蓮實(體育服)的神名文字等各種道具，還提供額外的跑完全程獎勵。

除此之外，本次更新也同步公開了3位新學生，分別是隸屬於「千年科學學園」的「優香(體育服)」為神秘攻擊類型的前鋒學生，使用「EX技能」可以移動至指定的位置後，獲得治癒力比例的護盾；並且可以在該位置召喚旗幟，讓自己除外的3名我軍移動至旗幟的位置，賦予治癒力比例的護盾。還有同樣身為神秘攻擊類型前鋒學生的「瑪麗(體育服)」隸屬於「三一綜合學園」，擁有可以讓自己除外的圓形範圍內的我軍恢復治癒力的「EX技能」，以及屬於「三一綜合學園」的前鋒學生「蓮實(體育服)」，是可以透過活動劇情獲得的角色。使用「EX技能」可以對1名敵人造成攻擊力傷害，最多可額外消耗2COST使用，每1COST增加30%的傷害。

Raid模式的「總力戰」也推出了新BOSS「高茲」。「高茲」是在主題樂園「史林皮亞」持續進行著魔術秀的BOSS，擁有較高的體力，玩家們需要運用一些戰略才能將其攻克。

NEXON將贈送給參與事前預約的所有玩家「青輝石」1,200個與「10次招募票券」1個作為事前預約禮物。此外，為了紀念本次更新將進行「CHEER UP! 彩奈的特別BONUS!」活動，5月16日前登入遊戲，每天發送「青輝石」100個，第七天登入更會贈送3星家具「大運動會休息帳篷」。

有關《蔚藍檔案》活動劇情「Get Set GO!」更新的詳細內容請至官方粉絲團進行確認。

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《蔚藍檔案》官方網站
 Get Set, Go! 奇普托斯晄輪大祭>優香(體育服)PV影片
 

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