丹佐華盛頓回歸《私刑教育3》最終章！「私刑瞳術」痛毆黑手黨
史上最強特力屋員工重出江湖啦！殺手大叔丹佐華盛頓回歸《私刑教育》系列最終章，再度施展快狠準的斃命招數，為退休探員勞勃麥考的復仇之路劃下句點。《私刑教育3》背景轉移到風光明媚的義大利南部，正當勞勃麥考以為他能好好的享受退休生活時，發現當地居民遭受到黑手黨的死亡威脅，他決定用最熟悉的手法懲罰邪惡勢力。
記者黃雅琪/綜合報導
《私刑教育3》這次找回前2集的原班製作團隊，導演安東法奎、編劇李察威克一同回歸最終章，新成員有曾與丹佐華盛頓在2004年《火線救援》中合作的達科塔芬妮，當初年僅10歲的小女孩達科塔與丹佐在近20年後首度重逢，兩人能激發出的火花令粉絲非常期待。能與自己當初的「守護者」再度同台，達科塔在訪談中提到：「能夠與傳奇中的傳奇同框演出，沒有比這件事更讓人期待了，我希望有一天我也能跟丹佐一樣，成為讓人愛戴的演員。」
《私刑教育3》最新預告中，開場就直接定調《私刑教育》拳拳到肉的暴力美學，勞勃麥考（丹佐華盛頓飾演）在前幾集中特有的「私刑瞳術」回來了！面對暴力場面時他的心跳率會降低，瞳孔會放大審視周遭的所有威脅，感官對於所有的細微動作更加敏感，勞勃麥考僅用9秒的時間完成評估，並在一瞬間借力使力開槍打爆膝蓋、折斷手指，最後把槍塞進眼窩打倒剩下的敵人，所有動作一氣呵成，完全不留機會給別人，影史上最致命的人間凶器又回來了！《私刑教育3》8月31日上映。