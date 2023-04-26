獨／大直NOKE忠泰開箱！「極光冰場」不只能溜冰 超狂服務曝光
大直忠泰NOKE樂生活於4/29試營運，百貨除了結合藝術策展、當代設計、輕奢選品、風格美食外，還加入運動生活的新型態商場，其中全台首間極光滑冰場「Aurora Ice Rink」受到民眾關注，不僅可以滑冰還能盡情曲棍球、冰石壺等冰上運動，特別的是可租借場地來辦冰上夢幻婚禮，一起跟著《NOWnews》記者來搶先開箱吧！
記者鍾怡婷/綜合報導
忠泰集團與Ice Rink Concepts合作，在「NOKE忠泰樂生活」內打造挑高12公尺的國際級溜冰場「Aurora Ice Rink極光冰場」，是台灣首座於商場符合國際冰球賽事規格的冰場，同時也適合親子休閒活動，甚至能舉辦冰上婚禮。
極光冰場總監楊健碩表示，滑冰場除了提供民眾滑冰外，還有場地租借服務，57MＸ26M的巨大冰面可以租借來舉辦婚禮、活動、簽唱會等，賓客不需要穿滑冰鞋就能入場，在寬闊冰面享受繽紛極光，創造自己的冰上回憶，不過由於目前仍在試營運中，租借滑冰場的價目尚未公布，有興趣的民眾可關注官方後續消息。
楊健碩表示，冰場為了貼合極光的理念，一進入冰場所在的忠泰NOKE樂生活六樓，會先看到森林為主的概念裝飾入口，營造出一種從森林走進北極情境，接著冰場後方有安裝概念光柵板，搭配上環繞整座冰場的變色燈條，還有不斷變換光影的LED燈，映照在冰面上營造出極光般的美景。
同時，忠泰NOKE樂生活內還有「SPK 滑雪公園 」將登場，結合了滾輪式機台與乾式雪道、Jibbing道具、氣墊跳台的全方位滑雪練習場地，開放一般民眾體驗滑雪樂趣，也讓專業選手可以競技、培訓。至於「The Upper House」高爾夫主題虛擬運動場館，在商場試營運階段還不會跟大家見面。