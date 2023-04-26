新家出現「不請自來美貓」！真實原因引心酸 她受啟發行動了
願全天下的寵物都不會被遺棄！美國女子茱莉亞（Julia Davis）當時剛搬進位在阿拉巴馬州伯明罕的新家，沒多久便在家中發現一隻不請自來的白貓，瞭解原因後得知，這隻貓是被前屋主故意遺棄，且牠身上還有些必要處理但醫藥費昂貴的病症，茱莉亞見狀不忍，想方設法籌措資金，最後成功救助並收養，也因此次行動，她動心起念，開始置辦中途之家。
記者李惠婷/綜合報導
茱莉亞在新家花園中的雞舍發現了這隻美麗白貓，經瞭解得知是前屋主搬走時留下的，雖然她自身已養有一貓一狗，資金緊繃，但實在無法忽視這隻需要幫助的小生命，於是開設募資網站「GoFundMe」，以得到足夠的金錢醫治白貓。在熱心網友的協助下，白貓順利恢復成健康之軀，茱莉亞也收養了牠，為其取名「雞舍（Coop）」，靈感來自於貓貓原先所居住的雞舍。
令茱莉亞沒想到的是，過幾天她又在雞舍內發現兩隻小貓，於是再次展開新一輪的照顧及找收養人的過程，而在這之間，她發覺照顧這些動物給她帶來巨大的快樂及滿足感，這啟發了她幫助貓咪的決心，創立名為「雞舍小貓（Coop Kitties）」的中途之家，用於幫助小貓們找到充滿愛的新家，而當時為白貓雞舍所創建的募資網站，現在也成為她救援其他小貓的資金。
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