誓言擺脫「行人地獄」！台北市議會成立「跨黨派交通安全連線」

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趙怡翔指出，根據他與李明賢收集最新一期的交通數據，去年12月，台北市單月交通事故率達到5年來新高，平均每16分鐘就有人因交通事故撞死或撞傷，每3天就有一個死亡車禍發生，且事故率相對10年前提升3成左右，事故死亡率亦是其他先進國家的3至5倍。
趙怡翔提到，半數交通事故的往生者卻是高齡者占多數，約占事故率1成左右，但長者死亡率卻有一半以上，顯示在高齡化社會中，受到不安全的交通影響最深的就是最該被照顧的長輩，高達3分之1的交通事故死亡者為行人，每天光在台北就有6位行人會被撞死或撞傷，且65歲長者占行人致死率8成。
趙怡翔強調，看到這些數據，都感受到身為民代有責任、義務解決問題，不能讓此成為社會常態，不能讓不安全道路、不友善的行人環境成為不能克服的挑戰，希望今天不只政策宣示，也要有政策行動，改善道路安全、推動人本交通、提倡多元交通規劃的工程與標線改進，希望與北市府一起合作，聯手將致死率、致傷率減少。
李明賢也說，交通不分藍綠、黨派，需要共同關心，他長期都在交委會，也是這會期召集人，交通不是市政府、全議會的事，而是大家要共同努力。成立連線目的在於透過議會現有機制、委員會審案外，也希望凝聚朝野力量，共同關注、推動，讓北市交通更順暢、便利。
李明賢指出，有議員同事認為既然成立連線，何不把連線決議送到委員會審議，做成宣示？當然這是種形式，但成立連線最主要凝聚最多力量關注交通，讓安全更順暢、便利，這才是更重要的力量。他也更關心人本交通、交通平權，且媒體形容「行人地獄」，到底該如何推動才能更便利、舒適外，也可作為督導。
李明賢表示，像是前幾天交通部長王國材提到開放機車免強制待轉可因地制宜，北市可以做的有很多，像是他已經拆除12面免強制代轉牌，也進行10個機車內線塗銷等，盼落實交通安全，朝野一起努力。
謝銘鴻會後受訪說，議員提到的部分，其實很多北市交通局都已有具體規劃，包括：行人通道建置，在府級計畫共分四大類、34項計畫，都已經在做，另副市長也要求應爭取中央預算，才能更好的落實政策。
謝銘鴻強調，當然改善交通問題要短中長期的規劃，有些是持續性的工作，另有些短期內的部分，像是機車退出騎樓專案，目標為16條八橫八縱計畫，今年將先完成5條，明年完成16條，大的幹道包括有商圈、觀光客在逛街的部分，一定優先處理，分3年完成；其他像是禮讓行人等例行性工作，包括交通號誌今年在258所學校完成周邊行人早開號誌，讓這些路口人跟車都可以徹底分離，也都是今年會完成，及騎樓整平、增加人行道等計畫，都會繼續做。
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