疑離婚情緒不穩！淡水失業男凌晨自轟 住處尋獲2改造槍枝
新北市一名徐姓男子（37歲），曾有毒品、槍砲等刑案紀錄，平時以打零工維生，但近月卻因失業加上離婚，心情十分低落，今（26）日徐母下班返家時，驚見兒子已倒臥在血泊中身亡，右手還握著一把手槍，嚇得連忙報案求救，警方調查後，在房間衣櫃內另外查獲改造手槍及5顆子彈，詳細情形還有待進一步釐清。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，徐母今天清晨5時許，剛下班返回淡水區北新路住處，就發現家中血跡斑斑，兒子則是倒臥在地，右手還握著一把手槍，警消趕抵後，證實徐男已明顯死亡，因此當下未送醫。
警方表示，經初步勘查，現場並無打鬥痕跡，房屋門鎖也未遭破壞，無入侵情形，至於子彈則是由死者右側太陽穴進入，但並未貫穿，除遺體旁留有1把改造手槍及2顆空彈殼、2顆未擊發的子彈外，房間衣櫃還尋獲另把改造手槍及5顆子彈，後續將調閱周邊監視器，並報請檢察官司法相驗，釐清案情。
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