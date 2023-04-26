李大維喊話對岸：以務實不帶前提思維看待兩岸關係

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李大維說，事實上，海基會今年第一季處理兩岸民眾的服務案件達8萬2794件，年增49.37％；而兩岸文書驗證工作在海基會的業務佔比中將近一半，這三年疫情期間案件量減半，但今年初疫情減緩以來，第一季已處理超過2萬件，比去年同期增加67%的案件量。可以說，建立兩岸文書真偽的查驗程序，是兩岸交流往來非常重要的互動基礎，這個程序建構越完善，民眾權益就越能獲得保障。
李大維表示，回顧30年前「辜汪會談」最重大的意義，在於兩岸政府為了保障雙方人民權利，願意授權讓兩會建立制度性的聯繫會談，就相關的事務性議題進行溝通協商，其中最關鍵的就是彼此願意遵守「擱置爭議，相互諒解、務實協商」的精神，以及「對等、尊嚴」的原則。30年前辜汪兩位先哲能夠「以民為念、人民優先」，在不設任何政治前提的情況下，面對面會談，彼此務實的交換意見，積極提出解決人民困難的方案，這樣的精神與原則在30年後更值得深思。
李大維說，隨著疫情趨緩，兩岸交流逐漸回溫，未來因交流衍生的問題將會越來越多。歷史在前進，思維也要與時俱進，我們不希望兩岸的溝通停滯，因為這樣只會帶來猜忌與誤判，而猜忌與誤判正是衝突產生的不穩定因子。兩岸任何形式的衝突只會帶來不可磨滅的傷害，我們只有加強彼此的對話與合作，促進兩岸和平穩定為目標，才能讓更多的人得到幸福和安全。
他要再次呼籲，期待中國大陸政府能以更開闊的心胸走出舊框架、以務實不帶政治前提的新思維來看待兩岸關係。「哲人日已遠，典型在夙昔」，辜汪兩位先哲當年以寬廣心胸和智慧，用正面積極的態度，促進兩岸關係良善發展，如今我們更應該學習前人的經驗，化解重重阻力，共同創造兩岸人民最大的福祉。
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