航警超買免稅菸酒入境　3人無罪確定

前航警局保安大隊小隊長吳候泉、林建清及隊員廖志強被控借職務之便超買菸酒，再由親友夾帶入關，涉犯圖利罪。一審僅認定廖有罪，另2人無罪，二審認定，檢方舉證不足，3人都判無罪。檢方針對廖男無罪部分上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。
記者潘千詩／台北報導
檢方指控，依規定，旅客入境時購買免稅菸酒，只有一條菸與1公升酒的免稅額度，超過須申報並繳稅；但吳等3名航警，涉自2008年起，利用職務之便超買菸酒，趁親友入境時裝入他們的行李箱，並陪同親友出關，海關看到有警察陪同，通常會信任該名旅客而放行，未攔下查驗，待出關後，親友再把菸酒還給3警。
桃院認為，3人對於超額菸酒雖不主動查驗、通報海關而違規，但依最高法院見解，仍須有足過證據證明3人陪同入境過程有「具體言行影響海關」，因廖過海關時曾點頭示意，海關才不查驗，因此只判廖有罪。
高院認為，航警與海關分屬不同機關，職務上無監督或隸屬，航警陪同入境旅客通過海關查驗台時，海關通常會「信任」航警不致違法，但若有疑，仍會攔查；海關是否出自廖的言行而放行，因卷內沒有值勤海關的證述，無從認定，加上台北關回覆「不知道當天值班的是誰」，法院無從調查，因此將廖改判處無罪；最高法院駁回上訴，全案確定。