談藍綠對陸態度　柯文哲：藍對中太順從、綠不溝通也不對

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據晚餐會現場影片，針對台灣主權及兩岸問題，柯文哲會中表示，台灣不管哪個政黨執政，台美關係都會同樣友好不會改變，唯一不同是與中國繼續交惡或改善關係。「國民黨對中國太順從，民進黨又不溝通也不對，應有中庸方法解決」
柯文哲指出，民眾黨的態度是要備戰才能夠不畏戰，現在階段對付中國還是需要嚇阻，因為打起來，台灣不會是中國的對手，要讓中國覺得動手的成本太高，而一直延遲動手。如果戰略是嚇阻，就要做各種戰爭準備，例如國防預算、訓練程度、軍購等，都要務實處理。
柯文哲表示，更重要的是，他認為台灣對戰爭的心理準備不足，他當過台北市長，很多演習都很不確實。
柯文哲指出，理論上台海不會發生戰爭，但歷史上絕大多數的戰爭都是意外。雖然大家都知道台海不應該有戰爭，但還是要想辦法降低台海誤解、衝突的危險，這樣才能減少戰爭的危險。
柯文哲表示，「從俄烏戰爭來看，烏克蘭難民有多少？死傷有多少？所以戰爭必須要很嚴肅的面對」。但為何在人類歷史上時常發生戰爭，因為仇恨是政治動員最便宜、有效的方式，所以政治人物樂此不疲。
柯文哲指出，俄烏戰爭前，聽說烏克蘭總統澤倫斯基的民調支持度是30%，發生戰爭後則是90%，所以政治人物常常被引誘去做這些事情。為什麼說政治要有價值，政治人物要遵守一些價值，才能克制內心的慾望。（編輯：翟思嘉）1120426