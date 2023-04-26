蔣萬安拜會民眾黨團　遭5議員開罵發言體系放火、邏輯死亡

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幹事長陳宥丞指出，提醒市府，今天在座很多人都曾站在你們角色過，大家能以同理心看待，但很遺憾的是，包括大巨蛋案等事件，不應成為發言體系拿來政治攻防的武器，發言體系不應讓市府這麼認真努力的團隊成為累贅，反而造成府會關係「發炎」。
林珍羽說，首次質詢蔣萬安時也允諾檢討發言體系，但讓人滿失望、失落的，或許蔣萬安不知道發言體系在其背後放了幾把火，讓蔣要背後插滿箭，必須在備詢時去承擔，也相信以蔣萬安的形象、親和力，你不會讓發言體系放這樣的話，希望市府能清楚知道政府對外發言的嚴重性、公正性，並重視府會關係、資訊正確度。
張志豪提到，自己曾送萬安牌滅火器，但可能要還他，因為自己最近這幾次質詢，他都覺得很火，麻煩市長、副市長或秘書長看管一下發言人體系，所有議題都可以大家討論、受公評，但以邏輯死亡的方式來發言、造成對立，當所有局處首長競競業業為市民做事，但一個發言人發言就毀滅他們的辛苦，值得嗎？
侯漢廷也強調，中央動輒牽扯8年遺毒、「馬維拉」救援，這不是一件令人開心的事，所以他一再建議對前朝無論柯文哲、郝龍斌等，都應就事論事、給予肯定，必能換來更好府會關係，他曾對柯講過一句話，今天再度送給蔣市府，「希望你能不忘前人之功、後人才不會忘記您之貢獻」。
蔣萬安致詞則說，謝謝民眾黨團、侯漢廷議員，今天主要來進行會期重大議案說明，對於議會各黨團只要有需要都非常願意說明，也邀請各局處報告，今天最主要幾個重大議案，不管都發局、消防局、勞動局等相關自治條例修訂及下午進行第一次追加減預算案，由於時間關係，希望各局處做完說明後，議員有相關問題都可提出，也盡可能會回覆。
殷瑋會後受訪表示，針對政黨的意見、議員的職權，向來都會尊重，至於發言體系本就有該有的職責，如果有需要對外說明清楚的地方，也必須說清楚，以免造成誤解，最重要是過程中若造成其他人不愉快的話，都很願意面對、或說一聲「不好意思」，但基於發言團隊職責，該說明清楚的地方還是要說明清楚。
對於被問到是否也是想採「戰狼」模式發言，殷瑋說，發言或施政風格，總體而言都交由市民評論，相信接下來的過程中，發言團隊本來就要對自己要求本著市政建設、發言團隊該有的職責進行並說明清楚，若有造成誤會的地方，一定要解釋，完成對於市政建設說明，這才是重點。
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