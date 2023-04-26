MLB／大都會即將迎接完全體？王牌Verlander接近復出

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Verlander是在開季前的一次牛棚練投，導致右前臂拉傷，使得他缺席了春訓的最後一場先發以及新賽季的前一個月，在大都會今(26)天展開與華盛頓國民隊的系列賽之前，Verlander表示他不舒服的感覺已經消失了「99％」，並且會持續與訓練員加強他腰部肌肉的肌力。
球團預計讓Verlander在美國時間週五時進行一場復健賽，並希望他能在該場比賽投滿四局，但目前地點尚未確定，在他投完復健賽後，球團預計讓他在下週與底特律老虎進行的客場系列賽迎來他大都會生涯初登板。
今年二月剛過40歲生日的Verlander在休賽季與大都會簽下一紙兩年8666萬6666美元(約台幣26.62億)的大合約，他在2020年以38歲高齡進行Tommy John手術後，歷經一年空窗期，於去年賽季正式復出，並在28場出賽中投出18勝4敗，防禦率1.75的超猛成績，獲選去年度美聯賽揚獎的殊榮，也是他生涯第三座賽揚獎。
「我很接近復出了」Verlander說，「我真的非常想回到場上比賽，因為受傷的恢復期比想像中還長，這讓人有點沮喪，但沒有必要為了已成定局的事感到懊悔，一切看起來都非常順利，每個人都必須踩緊油門向前邁進」。