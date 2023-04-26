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房屋稅5月開徵！全台逾929萬件挹注稅收869億　2情況可延繳降稅

▲112年期房屋稅將5月1日開徵，繳納期限至5月31日，全國開徵929.18萬件，稅額新台幣869.97億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲112年期房屋稅將5月1日開徵，繳納期限至5月31日，全國開徵929.18萬件，稅額新台幣869.97億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

112年期房屋稅將5月1日開徵，繳納期限至5月31日，全國開徵929.18萬件、年增約1.4%，稅額新台幣869.97億元、成長逾4%，6都以台中市件數、稅額分別成長2.71萬件、8.7億元最多，主因皆為新建房屋增加及7個縣市實施囤房稅。不過，財政部表示，納稅義務人若受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，可申請延期或分期繳納稅款，旅館業及其他公司行號停用樓層部分則降低稅率減輕業者負擔，稅率由營業用3%改按非住家非營業用2%稅率課徵，停歇業、營業面積減少及停用樓層皆可適用。

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▲房屋稅全國開徵比較。（圖／財政部提供）
▲房屋稅全國開徵比較。（圖／財政部提供）
財政部賦稅署表示，112年期房屋稅是徵收去年7月1日至今年6月30日的房屋稅款，繳款書由直轄市及縣市地方稅稽徵機關填發郵寄納稅義務人，繳納期限至5月31日止。若納稅義務人尚未收到，可向房屋所在地地方稅稽徵機關申請補發，亦可利用自然人/工商/金融憑證、已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證（TW FidO），登入地方稅網路申報作業網站（https://net.tax.nat.gov.tw），線上查繳稅款。

▲房屋稅多元補單管道。（圖／財政部提供）
▲房屋稅多元補單管道。（圖／財政部提供）
賦稅署也提醒，房屋稅若逾期繳納者，每逾3天（即6月4日起）加徵滯納金1%，最高加徵至10%，提醒民眾利用多元繳稅管道如期繳納。若受新疫情影響，不能在規定繳納期間內繳清稅款，可申請延期或分期繳納，不限金額，延期最長1年，分期最長3年（36期），記得於規定納稅期間內，檢附相關證明文件，向各縣市地方稅捐機關辦理申請。

另旅館業及其他公司行號，停用樓層部分則降低稅率減經業者負擔，稅率由營業用3%改按非住家非營業用2%稅率課徵，停歇業、營業面積減少及停用樓層皆可適用。

▲受新冠肺炎疫情影響，可申請延期或分期繳納房屋稅。（圖／財政部提供）
▲受新冠肺炎疫情影響，可申請延期或分期繳納房屋稅。（圖／財政部提供）
為利納稅義務人繳納稅款，房屋稅馴提供多元化繳稅管道，納稅義務人可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在新台幣3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來(OK)等便利商店繳納；也可以透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。另外，還可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code行動條碼連結至網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw），或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者之APP進行繳稅。各項繳稅作業細節可參閱繳款書上的繳稅說明或至「財政部稅務入口網」（https://www.etax.nat.gov.tw）「線上服務」項下「電子申報繳稅服務」查閱。

▲房屋稅也提供多元繳稅方式。（圖／財政部提供）
▲房屋稅也提供多元繳稅方式。（圖／財政部提供）
高雄市稅捐稽徵處長蔡麗惠也說明，112年期房屋稅全國開徵件數總計929.18萬件、稅額869.97億元，分別較111年期成長1.42%及4.25%，主要是新建房屋增加及7個縣市實施囤房稅。

由於去年逢房屋現值評定年度的13個縣市中，9個縣市調升轄內房屋標準單價，金門縣則逢110年調整、今年適用，帶動112年期房屋稅收成長。在6都房屋稅方面，開徵稅額達684.33億元，占全國總開徵稅額比率近8成，又以台中市的件數、稅額分別成長2.71萬件、8.7億元為最多。

若就各用途件數和稅額，以自住用房屋件數715萬件、稅額約327.63億元為大宗，占全國開徵件數與稅額比率分別為76.95%和37.66%；非自住的住家用房屋件數73.4萬件、稅額84.54億元，占全國開徵件數與稅額比率分別為7.9%、9.72%。

至於桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣、屏東縣、新竹市等7個縣市，去年7月1日起，非自住住家用房屋採取差別稅率、也就是實施「囤房稅」，影響戶數約25.27萬戶，稅額估增12.59億元。

▲國內6都房屋稅開微數及稅額。（圖／財政部提供）
▲國內6都房屋稅開微數及稅額。（圖／財政部提供）

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