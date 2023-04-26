賴清德自喻唐僧揪品嘗百年老店椪餅 民進黨呼籲侯友宜應專心市政
民進黨今（26）日舉行中常會，兼任黨主席的副總統賴清德在會中表示，黨內立委初選民調將於今日結束，再來就是團結的開始，期盼黨內政治領袖一同化解不愉快；此外，中常委林俊憲特別從台南帶來繪製賴清德頭像的「挺台灣」椪餅給中常委，賴清德開玩笑說，可以將圖像當作「唐僧肉」，吃下肚可強身健體。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨今日舉行中常會，賴清德在會中向黨內同志喊話表示，今天黨內即將做完立委初選區域的民意調查，初選結束就是團結的開始，請黨中央以及民進黨內的各政治領袖，協助化解在初選當中的各項不愉快，然後團結共赴這場重要的大選。
此外，據轉述，黨秘書長許立明在會中也談及，新北市議會總質詢在國民黨護航下，整整提前了1個多月的時間，感謝民進黨新北市議會黨團團結一致，彰顯意志、踩住立場，把國民黨的荒謬言行訴諸人民。
許立明也說，民進黨會持續關注新北市議會總質詢提前的議題，請新北市長侯友宜務必專心市政；他也提到2024大選指出，現在選舉局勢似乎已漸漸導向內政議題的攻防。
此外，林俊憲特別從台南帶來繪製賴清德頭像與「挺台灣」字樣的百年老店舊來發椪餅給中常委，有中常委打趣說，不曉得是否能把賴清德吃下肚，而賴清德也笑回，大家可把圖像當作「唐僧肉」，吃下去可以強身健體、長命百歲。