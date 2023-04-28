財經小辭典／政府籌設碳交易平台　碳權是什麼？何謂減量額度？

我是廣告 請繼續往下閱讀
「碳」是抽象的，看不見也摸不著，對企業、組織、活動、產品來說，在低碳轉型路上，若碳中和是最終目標，進行「碳盤查」即是首要行動，透過資料搜集及科學過程，了解碳排數量及分布狀況，好比在減重前，必須先量體重、分析體脂肪分佈，才能有效率地達到效果。
全球邁向零碳時代，台灣《氣候變遷因應法》也於今年2月15日公布施行，以課徵碳費的經濟誘因，促使企業減碳，同時也是我國邁向2050淨零排放的手段之一。不過，碳費的徵收必須建立在碳盤查的基礎上，目前環保署已強制指定的碳盤查對象分成兩批，第一批即發電業、鋼鐵業、石油煉製業、水泥業、半導體業、薄膜電晶體液晶顯示器業，以及全廠（場）化石燃料燃燒產生的年溫室氣體排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e）的排碳大戶；第二批碳盤查對象即全廠（場）化石燃料燃燒的直接溫室氣體年排放量，及使用電力之間接溫室氣體年排放量合計達2.5萬公噸二氧化碳當量以上的製造業。
至於徵收碳費的具體實施方式，仍待環保署進一步以子法明定，環保署預計，未來將有超過500廠家將納入課徵碳費對象，大約會在2024下半年開徵。
眼看碳定價時代來臨，碳費的徵收勢必會對企業造成衝擊，「碳權」應運而生，碳權的起源可追溯至1997年《京都議定書》通過後，碳權正式成為可交易的產品，此機制也可解釋為「排放二氧化碳的權利」，通常是以一公噸的排放量作為計算單位。當國家或區域以市場機制設定溫室氣體排放量上限，企業排碳量若超過規定的配額，則需要在交易市場上購買碳權，反之，如果企業有多餘的配額，也可在交易市場上出售，藉此額外獲得來自「碳權交易」的營收。
最廣為人知的例子即是身為電動車產業龍頭的特斯拉，因碳排放量低於歐盟設定的標準，而獲得「碳排放額度」，並在碳交易市場中轉賣給碳排超標的車廠，雖然如今有許多車廠紛紛宣告停售傳統燃油車，但特斯拉確實享受過很長一段時間的碳權紅利。
事實上，全球已有超過30個國家及區域設置碳交易所，通常碳權交易的運作方式主要分成2種類型，「排放額度」及「減量額度」。前者經由政府總量管制，訂定全國碳排總量，並分配給各企業，若企業有多餘的額度，即可在交易市場上出售，目前歐盟、美國加州、中國、韓國、紐西蘭等地皆採取此種機制。
第二種「減量額度」交易機制則是企業主動透過不同的減碳、再生能源或造林等專案申請，經境內或是國際機構申請認證後，才可獲得碳權的核發。
為達成2050淨零排放目標，蔡英文19日宣布將成立「碳交易平台」，台灣證券交易與國發基金將共同出資成立「台灣碳權交易所」，預計於今2023年中完成設立登記，初期交易標的將由國外碳權為主，而國內碳權則因涉及《氣候變遷因應法》子法，最快須待2024年才能開始交易。此外，碳權交易所董事長將由證交所董事長林修銘兼任，他日前指出，台灣的碳權交易所主要扮演交易的角色，擬採「減量額度」交易機制，在此機制下，碳權則不屬於任何金融商品。
碳權交易所成立消息一傳出，相關「碳權概念股」立即成為市場關注焦點，尤其是水泥股與造紙類股兩大族群，包含華紙、正隆、寶隆、農林、永豐餘、幸福、台泥、亞泥、東泥、信大、嘉泥等。其他相關概念股還包括ESG管理平台倍力、資通，以及碳捕捉的特用化學概念的東聯、永光、中華化等。