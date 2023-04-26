蔣萬安上任後首追加預算　14項「萬安新政」追加18.46億

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蔣萬安表示，因為中央核撥統籌分配稅款及一般性補助款予本府辦理相關計畫（歲入預算128.07億元及歲出預算10.36億元），各機關基於業務需要辦理追加預算（歲入預算0.16億元及歲出預算4.27億元），辦理「幸福育兒」、「開創教育」、「長照關懷」及「全民運動」等本府當前優先推動施政項目（歲出預算18.46億元）。因此依據相關規定，辦理112年度本市總預算第一次追加（減）預算案，預計歲入追加128.23億元，歲出追加33.09億元。
針對各機關業務需要追加經費4.27億元，蔣萬安說明表示，「臺北藝術中心興建工程規劃設計及監造技術服務」履約爭議調解監造服務費等經費2.34億元；擴大清潔人員支領夜點費所增經費1.39億元；市政大樓、衛生下水道工程處追加迪化污水處理廠及八里污水處理廠操作用所需不足電費0.38 億元；因應平均地權條例及租賃住宅市場發展及管理條例新制，擴大案件查核審理量能所需經費0.09億元；市政大樓駐衛警維安警備區與周邊空間設施及設備更新經費0.05億元；臺北市原住民族進用暨就業獎勵計畫相關經費0.02億元。
針對追加歲入預算0.16億元，蔣萬安表示，分別為違反「平均地權條例」及「租賃住宅市場發展及管理條例」等規定之罰緩收入0.14億元，以及本府各機關學校及承攬本府500萬元以上程採購案廠商未足額進用原住民勞工，應繳納代金收入0.02億元。
蔣萬安表示，對於北市府重要政見，追加辦理「幸福育兒」、「開創教育」、「長照關懷」及「全民運動」等本府當前優先推動施政項目共14項，共18.46億，全數為追加歲出預算。「幸福育兒」部分，總計追加3項，共6.01億元，包括發放生育獎勵金所需不足經費 4.6億元、發放兒童托育補助所需不足經費1.02億元，辦理婦女產前產後乘車補助0.39億元。
「開創教育」部分，蔣萬安表示追加5個項目，共9.16億元，包括辦理112年度「私立幼兒園教育扶助差額補助方案」1.72億元、辦理高齡校舍逐年改建計畫5.6億元、推動代理教師完整聘期所增經費1.07億元、提升特教助理員服務品質所增經費0.58億元、推動共融教育0.19億元。「長照關懷」部分，總計追加4個項目2.88億元，包括發放長者重陽節禮金所需不足經費2.05億元、開設長照床0.49億元、開辦與經營管理興岩住宿式長照機構0.22億元、開設婦幼院區急性病床之空床過渡期收治長照個案整建工程(含搬遷)0.12億元。
「全民運動」部分，蔣萬安表示，2個項目共0.41億元，包括U-Sport-臺北樂運動計畫0.35億元、建置運動科學數據分析本市競技運動選手身體組成系統設備0.06億元。