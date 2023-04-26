用逾期「節能標章」刊登廣告恐挨罰！公平會：影響交易決定
公平交易委員會今（26）日表示，臻盈股份有限公司於蝦皮購物網站銷售商品，廣告刊載的「榮獲經濟部頒發節能標章」已逾期，虛偽不實、引人錯誤，足以影響交易決定，處新台幣10萬元罰鍰，公平會呼籲，商品節能標章具有使用期限，業者刊載節能商品廣告前，應注意標章是否逾期，以免觸法。
記者鄭妤安／台北報導
公平會今日指出，臻盈股份有限公司於蝦皮購物網站銷售「尚朋堂（SA-2258DC）空氣清淨機」商品，廣告刊載「榮獲經濟部頒發節能標章」，該標章已逾期，因就足以影響交易決定的商品品質為虛偽不實及引人錯誤的表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處新台幣10萬元罰鍰。
公平會表示，臻盈公司銷售的空氣清淨機在蝦皮購物網站廣告刊載「榮獲經濟部頒發節能標章」，讓人認為該商品目前取得經濟部節能標章的認證，相較其他同類型商品，具有消耗較少能源、負擔較低能源費用的效果，來吸引消費者購買。但據經濟部能源局提供意見表示該商品的節能標章證書已逾期失效，廣告卻仍刊載榮獲經濟部節能標章的文字，已與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定。
公平會再次呼籲，商品節能標章具有使用期限，業者刊載節能商品廣告前，應注意所銷售商品的節能標章是否已經逾期，再為正確的標示，以免觸法。