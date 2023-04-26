特企／砂糖粉敲碗成功！佐藤健茶尋味廣告拍攝花絮首公開

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日本大勢男星佐藤健接下黑松旗下茶飲品牌「茶尋味」代言棒，睽違三年再度登台，人氣魅力席捲社群、吹起全台砂糖旋風，訪台期間佐藤健也搶先在擁有超過五百萬粉絲的LINE官方帳號曝光廣告拍攝片段，更是引發社群熱議！佐藤健佇立於盛開的粉色繁花間，絕美場景讓人難忘，粉絲表示「雖然只有15秒，但我可以看一小時」，還有粉絲看了片段後，直呼「真的有一起工作的感覺」。
回應廣大粉絲的殷切盼望，黑松茶尋味加碼公開廣告拍攝花絮，不只有先前曾曝光的唯美春日粉色花海，影片中也可見佐藤健隨著場景、光線的變換自然展現表演魅力，時而走在雲霧繚繞的山巒中，時而閉上眼細細品味質感好茶，透過深邃的眼神及專業的肢體語言，與嚴選春天採摘茶葉所製成的珍貴茶品上演一場美好相遇。
接地氣親切台語問候 佐藤健超真實訪談珍貴曝光
拍攝花絮中也獨家收錄訪問內容，生動、真誠的訪談更展現出專屬佐藤健的反差魅力，粉絲最想看的珍貴畫面全都收錄在影片中。「打給厚！」佐藤健親切用台語與粉絲問候，他回憶起當日粉絲接機盛況直言：「沒想到有這麼多人來機場接機，讓我感到非常溫暖和開心」，對於台灣粉絲的熱情迎接表達誠摯謝意；而這次能以黑松茶尋味代言人的身分訪台，佐藤健表示能夠受邀十分榮幸且高興，喝了茶之後也覺得相當好喝，非常感謝茶尋味能選擇我擔任代言人！」更大讚台灣人嚴謹的工作態度以及對於作品的堅持非常令人印象深刻。
來台期間，佐藤健也親嚐預計於五月推出的茶尋味新品「臺灣春茶」，他對這款在日本很少能嚐到的口味為之驚艷，適合春天且令人著迷的風味讓佐藤健直呼「想在日本喝到、好想帶回日本」。一向給人敬業形象的佐藤健，也在影片中大展專業精神，不只用中文介紹自己為茶尋味代言人，更挑戰以中文念出品牌年度標語「相遇如此耐人尋味」，首度公開認真練習多次的真摯模樣，肯定會讓砂糖粉瘋狂按下重播鍵、無限次循環播放！
媲美電影規格！佐藤健全新茶尋味質感廣告5月2日獨家首映
為讓更多粉絲能清楚欣賞由佐藤健細膩演繹的「茶尋味」全新廣告片，茶尋味特別安排獨家戶外搶先大首映！戶外首映活動將於5月2日（二）下午六點整在西門德立莊、市府轉運站、信義世貿101、台北車站M8、圓山轉運站等戶外大螢幕搶先播映。以打造城市電視聞名的戶外電視牆執行團隊－印象廣告公司，將協助進行本次全球唯一的戶外首播，藉由大螢幕生動的視覺效果，呈現如電影般唯美的高質感廣告片，佐藤健深情眼神與首支台灣廣告作品將深深烙印在粉絲腦海中。
茶尋味代言人佐藤健獨家海報 全台只在「這裡」限量送出！
除了能欣賞到茶尋味廣告全球僅此一次的戶外大螢幕首播，粉絲只要在5月2日當天前往西門捷運站3號出口領取任務小卡，觀賞在西門德立莊電視牆播出的茶尋味全新廣告並完成現場社群打卡指定任務，就有機會獲得限量茶尋味代言人佐藤健獨家限量海報（數量有限，贈完為止），詳細活動辦法請密切關注黑松茶尋味官方FB粉專或IG。