亞航公司與天空飛行科技攜手合作共同發展無人機市場

烏俄戰爭成就無人機的市場，天空飛行科技公司為充分學習航空器的實際飛行經驗，特於今(26)日上午在亞洲無人載具AI創新應用研發中心與擁有68年維修技術的亞航公司舉行進駐簽約儀式，嘉義縣長翁章梁也親自到場獻上祝福，期待與業者攜手，共創台灣無人機的產業發展！
記者鄭一銘/嘉義報導
翁章梁表示，嘉義無人機發展不斷在精進，特邀請亞航與天空飛行科技雙方到亞創中心合作並揭牌；亞創中心除集結台灣無人機能量外，也吸引捷克等多國公司進駐，期待透過此平台促進國內外業者的合作，進而將無人機發展以最快速的方式滿足國內、外市場的需求；謝謝這麼多人的投入，期待透過大家共同努力，讓無人機國家隊以最快速度成軍。
亞航公司董事長盧天麟笑說，亞洲無人載具 AI 創新應用研發中心似乎是為亞航所命名，亞創、亞航與天空，非常開心有另一層面的因緣！他的願景是希望讓天空飛行科技的飛機飛行在台灣的上空，另一個目標是想讓台灣的無人飛機翱翔在亞太地區、行銷國際。
盧天麟指出，希望讓天空飛行科技的AL-100及AL-200航向天際，並在驗證成功後行銷國際；此外，亞航準備在民雄設置工廠，待民雄基地完成後，亞航將準備設廠生產無人機。同時，針對義竹飛行場的建立，盧天麟指出，未來飛行場將會亞航與天空飛行科技及國際大廠一同進駐；感謝翁縣長給予亞航與天空飛行科技一個機會，同時更感謝小英總統大力支持無人機產業發展，期待未來為嘉義地區帶來更多的就業機會、創造好的經濟發展。