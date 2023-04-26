國營事業預算卡關　立院要求蔡見興案5/17前提報告

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今年度國營事業預算案還沒通過，立法院長游錫堃今天邀集黨團協商繼續研商中華民國112年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表—營業及非營業部分。
朝野黨團進行協商國營事業預算案時，國民黨團總召曾銘宗首先提出要求，關於蔡見興案，財政部作為公股管理的主管機關，卻有放任公股行庫違法放貸的情事，應立即組成專案調查小組啟動調查；金管會為金融主管機關，應立即進行專案金檢，待財政部及金管會提出專案調查報告及金融檢查結果並釐清責任後，再進行112年度中央政府總預算案附屬單位預算案的審議，以維護國家財政紀律。
國民黨立委王鴻薇連日召開記者會質疑蔡見興，她今天也出席朝野協商國營事業預算案，在會中說明蔡見興案的爭議，並指出合庫AMC內部員工過去多次循正常體系提出檢舉都沒用，才轉而向立委提供資料，她呼籲財政部和金管會徹查蔡見興案，不能因為蔡見興請辭了就不處理。
民進黨團總召柯建銘回應，之前朝野黨團協商都有共識，希望儘快通過今年度國營事業預算案；關於蔡見興案，不會護短，希望此事與國營事業預算案脫鉤處理。
對於國民黨團訴求應待財政部及金管會提出專案調查報告及金融檢查結果並釐清責任後，再進行今年度國營事業案的審議，柯建銘現場詢問列席的財政部長莊翠雲和金管會主委黃天牧，相關程序所需時間，估計1個月內可以提出報告。
國民黨立委賴士葆說，再1個月就休會了，希望5月15日看到財政部和金管會的報告。黃天牧回應，希望有3週的時間。賴士葆說，就把日期訂於5月17日，柯建銘也說，那就5月17日。
朝野黨團協商於討論蔡見興爭議之後，柯建銘說，希望接著繼續今天原定的協商今年度國營事業預算案。不過，曾銘宗等人陸續離席，游錫堃宣布散會。（編輯：蘇龍麒）1120426