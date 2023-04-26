蘇丹內戰實驗室遭占領！世衛憂爆發生化危機、血液庫存變質
蘇丹內戰進入第二次雙方停火，蘇丹政府軍（Sudan Armed Forces）與準軍事團體快速支援部隊（Rapid Support Forces）同意自昨起停火72小時，不過世界衛生組織（WHO）仍警告，位於蘇丹首都喀土穆（Khartoum）的生物實驗室因內戰遭到佔領，可能引爆生化危機。
國際中心楊智傑／綜合報導
世界衛生組織透露，蘇丹首都喀土穆的國家公共衛生實驗室遭到佔據，不過並未透露哪一方實際控制了實驗室。世衛組織駐蘇丹代表阿比德（Nima Saeed Abid）指出，因為實驗室內有小兒麻痺、麻疹等病毒樣本，還有霍亂弧菌樣本，因此存在「巨大的生物風險」。
世衛指出，蘇丹國家公共衛生實驗室已經遭人控制，實驗室的技術人員遭到驅離，由於實驗室已經停電，血液庫存可能面臨變質風險，還有其他用於醫療目的生物材料恐怕無法妥善管理儲存。
醫界人士向《CNN》分析指出，若實驗室發生任何武裝對抗，將使現場變成細菌生化炸彈。蘇丹人口有4600萬人，有1/3民眾仰賴食物救濟過活，內戰使醫院等基本服務癱瘓，許多人受困於住家，家裡的糧食與飲水物資逐漸耗盡。聯合國難民署（UN Refugee Agency）則預測，可能有十萬名民眾會逃到蘇丹鄰國。