MLB／菊池雄星完全復活！對白襪6局8K無失分豪取開季四連勝

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菊池在首局開局就連送2K，並在前3局投完就奪下5次三振，僅被敲出2支安打，3局下半自家隊友打線開始捧場，明星游擊手Bo Bichette敲安助藍鳥先馳得點後，主砲Vladimir Guerrero Jr.再補上一支長打，單局藍鳥隊打下3分。
第4、5兩局白襪都沒能突破菊池的防線，反而是藍鳥隊在4局下由內野手Santiago Espinal在一、三壘有人的情況下打出適時安打，送回球隊第4分。
6局上半菊池雄星續投，被白襪隊Andrew Vaughn敲安後，接著投出暴投送Vaughn站上得點圈，但他後續隨即三振掉下一棒的Luis Robert Jr.，此時教練團決定將他換下場，改由右投的Erik Swanson來面對右打Eloy Jiménez，而Swanson也完成任務，順利守下這個半局。
6局過後藍鳥隊分別在第7、8兩局添加4分，而白襪打線則是持續被藍鳥隊投手群封鎖，最後三個半局的攻勢不但一名上壘者都沒有，9位出局的打者還有其中8位是遭到三振出局，藍鳥隊輕鬆收下本場比賽勝利。
菊池雄星此役僅用89球就打卡下班，5.2局投出8K，只被敲出4支安打無失分，收下賽季第四勝，包含本場比賽，他本季的五場先發目前僅有一場比賽投不滿5局，是在4月9日出戰洛杉磯天使隊的比賽，該場比賽投了4.1局就痛失6分，但靠著隊友的打擊火力逃過敗投，而另外三場比賽的失分則都只有1分，開季至今的防禦率是優異的3.00。