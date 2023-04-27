星宇攜手阿拉斯加航空　曝強化北美航網優勢

星宇航空於台北時間昨（26）日正式啟航台北—洛杉磯航線，在航班抵達洛杉磯機場後，特別於Flight Path Museum & Learning Center 舉辦首航慶祝儀式，並於活動中宣佈首家航空合作夥伴-阿拉斯加航空(AS)。星宇航空執行長翟健華與阿拉斯加航空資深副總裁Nat Pieper互換飛機模型，宣佈雙方將攜手陸續展開各項深度合作，包括行李直掛、會員哩程累積及兌換等，提供雙方旅客及會員，往返北美內陸或亞洲主要城市優質便捷的飛行服務。 我是廣告 請繼續往下閱讀 阿拉斯加航空為全美第五大航空公司，於北美擁有超過110個航點，會員人數更多達數百萬人。透過雙方聯運合作，旅客可經由阿拉斯加航空的北美網絡，串接星宇航空洛杉磯航線，快速抵達台北或進一步轉往星宇航空飛航的16個亞洲航線。而亞洲地區的旅客則可搭乘星宇航空經台北轉往洛杉磯，再轉乘阿拉斯加航空航班，延伸至北美各地。 翟健華表示，北美航線的開闢對星宇航空而言，是一項嶄新的挑戰與里程碑，很高興在跨足北美之初，即能與全美第五大的阿拉斯加航空結為盟友，透過星宇的亞洲航線，與阿拉斯加航空於北美的綿密網絡，除可大幅提升彼此的競爭優勢，亦可為雙方會員提供更多元的哩程累積、兌換選擇。 阿拉斯加航空機隊、財務、聯盟資深副總裁Nat Pieper表示，阿拉斯加航空很榮幸成為星宇的第一家航空合作夥伴。阿拉斯加航空與星宇航空皆深知旅客對於卓越服務與便利性的期待與重要性，也相信我們的旅客將會喜歡並享受星宇航空優質的飛航服務，可以連接北美西岸、台北至亞洲更多令人驚豔的地方，也很高興能為我們哩程計畫會員，提供另一個令人興奮的方式去擁抱世界。 星宇航空指出，預計於今年第四季即將開闢第二個北美航線—舊金山，也將持續與阿拉斯加航空推出各項深度合作，隨著星宇航空於亞洲及北美的持續拓點，將可望滿足更多學生、商務、探親、旅遊等不同需求，快速倍增會員及旅客人數。 航空迷等到了！星宇航空北美航線正式開航 張國煒任首航機長星宇長征／從「不務正業」開始 星宇航空終盼得洛杉磯開航星宇長征／長程航線難比拚華航、長榮？業內人士這樣看星宇長征／股民、金融業都看好！張國煒「打空戰」銀彈漸足