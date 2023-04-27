MLB／前田健太禍不單行！右肘出狀況遭洋基打爆　將接受MRI檢查

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天的比賽，前田健太首局就有失分危機，被「洋基隊長」Aaron Judge敲出長打攻佔得點圈，但後續DJ LeMahieu的深遠飛球被隊友Nick Gordon美技接殺守下，驚險化解失分危機。
不過進入第2局，前田健太就沒這麼幸運了，開局就被洋基連敲3支安打失掉首分，解決掉洋基隊捕手Kyle Higashioka後，先送出保送，接著又被Anthony Volpe敲安打下第2分，並且維持滿壘局面，下一棒輪到Judge，他一棒扛成左外野長打，打出此役個人第二支二壘安打清空壘上隊友，洋基單局一口氣攻下5分。
度過第3局後，前田健太在第4局續投，卻又被洋基打線狙擊，連續四支安打先打下4分，也使得前田健太該局一名打者都沒抓到就被打退場，還留下跑者在二壘，雙城隊換上Brent Headrick接替投球，卻直接被Gleyber Torres轟出兩分砲，不僅打下洋基單場第11分，也擊碎雙城的贏球希望。
雖然雙城靠著內野手Jose Miranda擊出雙響砲苦追，卻仍沒能追回失分，終場以6比12被洋基痛打，前田健太只投3局就被敲出11支安打痛失10分，防禦率暴漲到9.00。
前田健太退場前抓著自己的手臂，表示右臂的肌肉有點不適，雙城將在近期安排他進行MRI詳細檢查，雙城隊總教練Rocco Baldelli指出，前田健太不舒服的地方並不是手臂的內側，而是外側，他認為跟先前的Tommy John手術並沒有太大關聯，而本場比賽後，前田罕見的不接受採訪，Baldelli教練透露他「看起來精神很好」，但也坦言前田健太可能需要休兵一段時間，可能意味著他會因此進入傷兵名單。