桃機第三航廈進駐之爭 張國煒諷：只在台灣看過、好好笑
桃園機場第三航廈仍在興建當中，不過未來到底三國籍航空公司如何分配成為話題。星宇航空董事長張國煒於洛杉磯首航航班上高空受訪指出，星宇未來有機會進駐第三航廈，且對於華航工會「一航廈一聯盟」的訴求不以為意，更直指，航空公司搶航廈「全世界我只在台灣看過，好好笑」。
記者黃仁杰／洛杉磯報導
被問到機場量能是否能跟上客運需求？張國煒則表示，國家要發展觀光業就是要機場，交通部、觀光局，甚至行政院對觀光政策是什麼，現在大家都在發展觀光業，就像日本，台灣在製造業已經比不過東南亞國家，接下來台灣除了台積電還有什麼？「講難聽一點，台積電也可能隨時會走啊！台積電的事情已經變得非常政治化，連美國總統拜登都插手了，台灣還是要去扶植其他的產業，不能只靠半導體，最能下手的就是觀光產業，產值也相當的大，包含旅宿、餐廳、伴手禮、工藝品等等。
對於未來是否將進駐桃園機場第三航廈，張國煒透露，「我們有機會」，對於華航工會以國外一航廈一聯盟的方式在台灣是無法成立的，不僅是航廈規劃的差異，「他們航廈經營是BOT，以該案為例，三大航空聯盟的發展流量相當平均，但台灣不是，主要是星空聯盟最大、天合第二，寰宇一家幾乎沒有，而且這和旅客轉機是否方便也完全無關，「一點都不合理，想霸佔機場資源而已」。
張國煒強調，機場基礎建設還是非常重要，「新加坡樟宜機場原本是模仿桃園國際機場，都已經蓋到第5航廈，我們現在連第3航廈都還不知道何時會完成」，這就是國家不夠重視機場建設的結果，如果沒有規劃，再多公務員、機場公司人員出國觀摩都沒用，「看回來做了什麼？速度就是慢啊，這是不爭的事實，第三航廈變成航空公司之間在搶來搶去，好好笑」，別人是政府下令直接分配，台灣政府卻都顧忌航空公司，「全世界我只在台灣看過」。