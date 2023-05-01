疫後生存術／商圈人潮兩樣情　後疫時代「四大消費趨勢」成顯學

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雖然絕大多數品牌在疫情之後積極展店，但也觀察到像是西門町NET昆明店選擇在國門大開時收攤，外界認為可能是品牌定期的汰弱留強，也有可能是目標客群不對而決定關門，但專家認為房東趁機漲租金，品牌不堪負荷而離開的機率最大。至於部分商圈人潮沒有回流，店面空置率高的原因，除了疫情期間物價飛漲、開店成本暴增外，觀光客精打細算只去特色商圈也是其中一個原因。
尤其當消費經驗變成社群媒體時代共享的部分，人與人之間透過社群平台互動，漂亮又有話題性的店面或商圈自然勝出。這代表著，疫情之後品牌要開實體店面，絕對比疫情前還要更加困難，不僅得考慮開店成本、找不找得到人手外，疫情期間人們歷經恐懼、不安，渴望自由，也體會到生命的可貴因此更重視深層的自我，都讓大家在疫後時代更重視社交與體驗，甚至看品牌價值比價格還要重要。
因此，如果買東西都能在網上購買完成，那麼實體店面又能帶給消費者什麼樣的價值？這是品牌在疫後開店需要思考的重要課題。再加上疫情期間許多品牌虛實整合，要不要開那麼多實體店？又或者要開哪種店型？如今變得更多元更有彈性，疫中或疫後時代開店求生存，綜合這次訪問的專家們，觀察到有以下幾個現象。
物價飛漲又請不到人，只好大店變小店
疫情之後大多數品牌積極展店，像是西門町店面供不應求，老闆們找不到理想店面，要不是得接受高租金，要不就要往巷子或二樓找店租。但也有狀況不好的例子，物價飛漲，開店成本暴增，更重要是找不到人手，為了顧及服務品質只能忍痛選擇不開店，或是把大坪數改成中小坪數來經營。而西門町近來流行的韓式拍貼店，撇除流行話題性之外，正是因為不用人手顧店，受到承租者青睞，從1家增加到12家，數量持續上升。
疫情期間逆勢開店，深入社區養成品牌黏著度
誠品於疫情期間2021年開出首家小型社區店「誠品生活時光」內湖瑞光店，著眼於「疫情總會過去」，疫情期間開店不只讓居民有地方透透氣，更養成了居民的消費習慣，因此當疫情過去人們自然更願意進入消費。寶雅也特別將業績一向不錯的美妝品項拉出來，成立副品牌POYA Beauty，並在2022年12月於新北市新店開出。不論是誠品生活時光或是POYA Beauty，不同於大店經營方式，在社區選品上更加精準，大店做不到的，社區店或許可以面面俱到，快速滿足居民的需求，增加品牌黏著度。
民眾追求社交生活，複合式店面與樓層興起
疫情期間人們透過社群平台聯繫與互動，疫後社群上的往來更加頻繁，同時積極追求社交生活與體驗，因此現在開店不只要考慮基本的水電、裝潢、人事成本，還要思考店面的特色與話題性，餐廳不只是餐廳，還可能是休閒娛樂與社交的場所，像是書店兼咖啡廳、服飾店賣咖啡，或是讓出店內一小角當成打卡拍照景點，都是複合式經營當道的例子。
另外，百貨公司近年改裝也走「複合式樓層」的概念，同樣讓出更多空間給消費者或餐飲品牌，使消費者逛街更舒適或到餐廳休息喘口氣，當消費者駐足時間越久或有特別的消費體驗，轉化為營業額的效應就會更加明顯。複合式樓層的應用還有像是知名伴手禮名店佳德鳳梨酥，去（2022）年11月買下萬華康定路上的透天店面，除了不用擔心房東漲房租外，還能自用當店面、當倉儲、當旗艦實驗店等，未來有能力的品牌，在疫後物價高漲的時代下，買店面自用的趨勢將更加明顯。
追求深層的自我，品牌價值勝過價格
疫情期間民眾體會到生命的可貴，意識到追求深層自我的重要性，因此疫後在追求社交生活的同時，也更在乎自身使用的品牌價值是否符合自己的信念，消費者購物已經不僅僅只是買東西，有時可能更是對品牌文化的認同、對環境理念甚至對員工福祉等價值的支持。
新冠疫情衝擊全球民眾生活，影響人們的消費習慣、轉變了大家對人生的看法、扭轉了生活或工作上的目標，巨大的轉變不僅影響消費者，更對品牌開店造成壓力，但危機就是轉機，只要掌握時代趨勢與消費者心理來靈活應對，就有機會在競爭激烈的零售環境中勝出。